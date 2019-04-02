Юниорский рейтинг. Костенко и Белобородько улучшили позиции

В обновленном мировом рейтинге ITF юниоров (до 18 лет) два украинца и четыре украинки продолжают находится в первой полусотне.
У девушек в топ-50 четыре украинки: Дарья Снигур, Дарья Лопатецкая, Маргарита Билокинь и Любовь Костенко. Люба, благодаря выходу в полуфинал турнира в Вильене, поднялась на 12 позиций.
У парней в топ-50 два представителя Украины: Эрик Ваншельбойм и Илья Белобородько. Илья после финала в Вильене совершил рывок на 18 позиций и теперь находится в топ-30.
Источник — Sport.ua
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