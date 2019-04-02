Юниорский рейтинг. Костенко и Белобородько улучшили позиции

чукр - это пердив Украины плюс динамо и шахтёр))))) о каком уровне вообще речь...без дк и харьков...

Ну чо ж так пізно??

16:27 — Dyadya_Vova

Если проблема в перенасыщенности центра, то можно было запрсто отправить Гармаша и Сидорчука куда...

16:19 — Д. Быков

Так он и не провалился. Провалились тупорылые шубные уроды вместе с тренером-недоумком, который н...

16:12 — jekаfunny

Вроде даже когда твой пропитый и потыканный молью мозжечек, раз в год рождает ( точнее подсматрив...