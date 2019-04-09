Юниорский рейтинг. Билокинь покинула первую полусотню

В обновленном мировом рейтинге ITF юниоров (до 18 лет) в первой полусотне остались два украинка и две украинки. Маргарита Билокинь опустилась на 16 позиций и теперь занимает 66-е место.

В топ-50 остаются еще трое: Дарья Снигур, Дарья Лопатецкая и Любовь Костенко.

У парней в топ-50, как и раньше, два представителя Украины: Эрик Ваншельбойм и Илья Белобородько.