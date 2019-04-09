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Юниорский рейтинг. Билокинь покинула первую полусотню

Остальные украинские теннисисты сохранили место в топ-50

  • 09.04.2019 18:26
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Юниорский рейтинг. Билокинь покинула первую полусотню
© ФТУ. Маргарита Билокинь
В обновленном мировом рейтинге ITF юниоров (до 18 лет) в первой полусотне остались два украинка и две украинки. Маргарита Билокинь опустилась на 16 позиций и теперь занимает 66-е место.
 
В топ-50 остаются еще трое: Дарья Снигур, Дарья Лопатецкая и Любовь Костенко. 
 

У парней в топ-50, как и раньше, два представителя Украины: Эрик Ваншельбойм и Илья Белобородько. 
 

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Источник — Sport.ua

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