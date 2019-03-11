Юниорский рейтинг. Шесть украинцев вошли в топ-50

03:48 — al1961

Уточнение. Тай-брейк Элина выиграла со второго сетбола, по ходу счёт был 8:7 в ее пользу, потом с...

03:38 — Stanislav Matusevych

Почему первый четвертьфинал Mandatory? Я сразу вспоминаю памятный триллер 1/4 в Пекине-2017 проти...

03:33 — olya403

Найдовший жіночий матч 2019-го року, так пишуть на ВТА

03:32 — Martin Riggs

Того року в Маямі програла Остапенко в 1/4

03:27 — VITASS

с психологией думаю все норм. 5 сетболов 1 сета отыграть плюс с 1:3 в третьем... к тому же у бар...