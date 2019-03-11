Юниорский рейтинг. Шесть украинцев вошли в топ-50

В обновленном мировом рейтинге ITF юниоров (до 18 лет) нашлось место сразу для нескольких представителей Украины.
У девушек в топ-50 четыре украинки: Дарья Снигур, Дарья Лопатецкая, Маргарита Билокинь и Любовь Костенко.
У парней в топ-50 также есть два представителя Украины: Эрик Ваншельбойм и Илья Белобородько.
Источник — ITF
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