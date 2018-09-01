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US Open. Людмила Киченок завершила борьбу в миксте

Украинка в дуэте с Артёмом Ситаком проиграла тайванско-хорватской паре Латиша Чань / Иван Додиг

  • 01.09.2018 08:40
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Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла выйти во второй круг смешанного парного разряда. Вместе с представителем Новой Зеландии Артёмом Ситаком украинка проиграла у тайванско-хорватского дуэта Латиша Чань / Иван Додиг.
 
US Open. Первый круг микста
Людмила Киченок / Артём Ситак – Латиша Чань / Иван Додиг – 4:6, 6:3, 8:10
 
 
Ранее во второй раунд микста вышла Надежда Киченок и Элина Свитолина. Отметим, что Надежда во втором круге сыграет с парой Чань / Додиг.
 
 
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Источник — Sport.ua

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