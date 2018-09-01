US Open. Свитолина выиграла первый матч в миксте

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг смешанного парного разряда. Вместе с бразильцем Бруно Соаресом украинка выиграла у чешского дуэта Луция Градецкая / Роман Ебавы.
US Open. Первый круг микста
Элина Свитолина / Бруно Соарес – Луция Градецкая / Роман Ебавы – 7:5, 4:6, 13:11
Во втором круге смешанного парного разряда Свитолина и Соарес сыграют против китайско-австралийской пары Шуай Чжан / Джон Пирс.
Источник — Sport.ua
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