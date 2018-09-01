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US Open. Свитолина выиграла первый матч в миксте

Украинка в паре с бразильцем Бруно Соаресом вышла во второй круг

  • 01.09.2018 08:15
  • 717 просмотров
  • 1 комментарий
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Jimmie48 Photography. Бруно Соарес и Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Бруно Соарес и Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг смешанного парного разряда. Вместе с бразильцем Бруно Соаресом украинка выиграла у чешского дуэта Луция Градецкая / Роман Ебавы.
 
US Open. Первый круг микста
Элина Свитолина / Бруно Соарес – Луция Градецкая / Роман Ебавы – 7:5, 4:6, 13:11
 
 
Во втором круге смешанного парного разряда Свитолина и Соарес сыграют против китайско-австралийской пары Шуай Чжан / Джон Пирс.
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 01.09.2018 08:40
    +2
    Это она от фамилии соперника улыбается?
    Капец, шо я гоню
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