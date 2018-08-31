US Open. Людмила Киченок вышла в третий раунд в паре

Во втором раунде US Open в парном женском разряде Людмила Киченок и Заура Зигемунд встречалась с румынским дуэтом Ирина Бегу/Моника Никулеску.
Киченок и Зигемунд проиграли первый сет, но сумели переломить ход игры и одержали победу в трех партиях. Матч продолжался 1 час и 58 минут.
Второй раунд
Людмила Киченок (Украина)/Лаура Зигемунд (Германия) – Ирина Бегу/Моника Никулеску (Румыния) – 3:6, 6:3, 6:2
В первом раунде Киченок и Зигемун справились с румынско-испанским дуэтом Сорана Кырстя/Сара Соррибес-Тормо.
Следующими соперниками Киченок и Зигемунд будет первый сеяный чешский дуэт Барбора Крейичкова/Катерина Синякова.
Источник — Sport.ua
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