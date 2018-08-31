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US Open. Людмила Киченок вышла в третий раунд в паре

Украинка в паре с Лаурой Зигемунд одержала победу во втором круге

  • 31.08.2018 23:50
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ФТУ
© ФТУ

Во втором раунде US Open в парном женском разряде Людмила Киченок и Заура Зигемунд встречалась с румынским дуэтом Ирина Бегу/Моника Никулеску.

Киченок и Зигемунд проиграли первый сет, но сумели переломить ход игры и одержали победу в трех партиях. Матч продолжался 1 час и 58 минут.

Второй раунд

Людмила Киченок (Украина)/Лаура Зигемунд (Германия) – Ирина Бегу/Моника Никулеску (Румыния) – 3:6, 6:3, 6:2

В первом раунде Киченок и Зигемун справились с румынско-испанским дуэтом Сорана Кырстя/Сара Соррибес-Тормо.

Следующими соперниками Киченок и Зигемунд будет первый сеяный чешский дуэт Барбора Крейичкова/Катерина Синякова.

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Источник — Sport.ua

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