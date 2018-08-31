Элина Свитолина – Ван Цян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок третьего раунда US Open. Соперницей украинки станет китаянка Ван Цян (№52 WTA).
Поединок состоится вторым запуском на корте имени Луи Армстронга. Ориентировочное время начала матча в 19:30 по Киеву.
Букмекеры уверены в победе Свитолиной: 1,4 против 3,4 на китаянку. Ранее теннисистки встречались 2 раза, обе победы в трехсетовых матчах на счету Свитолиной.
Напомним, во втором круге Элина легко обыграла немку Татьяну Марию.
Победительница матча в четвертом круге сыграет против кого-то из пары Екатерина Макарова – Анастасия Севастова.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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