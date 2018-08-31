Элина Свитолина – Ван Цян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Стали известны все возможные соперники Динамо и Ворсклы в Лиге Европы 10:06 — lasua Знаешь, многие игроки мечтают поиграть против мировых грандов, а болельщики увидеть на своих стад...

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ЦУРЕНКО: «Победа над Мугурусой в Цинциннати придала мне уверенности» 09:58 — Oleksandr Kelym Лесічка - надія українських вболівальників ! ТАК ТРИМАТИ !

Юрий Вернидуб уходит в отставку 09:58 — Kruchenyiy Если предложили в Динамо то это на ступеньку вверх для Вернидуба, но для зари наоборот вниз