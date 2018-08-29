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US Open. Свитолина взяла реванш у Марии за поражение на Уимблдоне

Украинка обыграла немку в двух сетах

  • 29.08.2018 19:20
  • 2946 просмотров
  • 6 комментариев
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
29 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) выиграла поединок второго раунда US Open у Татьяны Марии из Германии (№70 WTA). Напомним, немка выбила Элину в первом раунде Уимблдона-2018.
 
US Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 6:3
 
Второй матч теннисисток на двух последних турнирах Grand Slam показал, что команда Свитолиной все-таки научилась делать выводы из предыдущих поражений, хотя за нас немножко играл и медленный хард Национального теннисного центра в Нью-Йорке.
 
С первого же гейма украинка включилась в борьбу и реализовала второй брейкпоинт. Но немка быстро восстановила статус-кво. Было хорошо заметно, что Свитолина поработала над тем, чтобы контролировать выходы к сетке Марии, делая их не такими опасными, как это было на траве. А у самой сетки Элина сыграла на высоком уровне, часто переигрывая соперницу ее же оружием. А больше козырей у немецкой теннисистки не оказалось.
 
После счета 1:1 Свитолина сделал еще два брейка и быстро оформила победу в партии.
 
Второй сет начался также с брейка Элины в первом гейме, после чего соперницы брали только свои подачи на протяжении 7 геймов. И только в девятом – первая ракетка украины еще раз мощно зацепилась на подаче Марии и с третьего раза все-таки оформила досрочную победу.
 
Один час и 10 минут понадобилось Свитолиной, чтобы оформить реванш за Уимблдон, а также выйти в третий раунд. Отдельное спасибо Элине и за то, что она практически успела до матча Ангелины Калининой.
 
 
 
В третьем круге Свитолина сыграет против кого-то из пары Ван Цян – Ирина Бегу.
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 29.08.2018 19:26
    +9
    легко і без нервів
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    frack7
    online
      frack7, 29.08.2018 19:56
    0
    После отыгранных брейкпоинтов Стивенс начала играть увереннее намного и с меньшим количеством ошибок. Ангелина конечно все равно молодец, как бы не закончилось все.
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    bog829
    online
      bog829, 29.08.2018 19:56
    0
    Вот так надо Эля, коротко ясно и по делу, молодец
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    winner2012
    online
      winner2012, 29.08.2018 19:57
    0
    Молодчинка! Гордість наша!!!
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    Kherson384
    online
      Kherson384, 29.08.2018 20:12
    0
    Молодец.
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    misha-ivanovi4
    online
      misha-ivanovi4, 29.08.2018 20:18
    0
    Элинка молодчинка! Всех с победой!
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