US Open. Свитолина взяла реванш у Марии за поражение на Уимблдоне

29 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) выиграла поединок второго раунда US Open у Татьяны Марии из Германии (№70 WTA). Напомним, немка выбила Элину в первом раунде Уимблдона-2018

US Open. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 6:3

Второй матч теннисисток на двух последних турнирах Grand Slam показал, что команда Свитолиной все-таки научилась делать выводы из предыдущих поражений, хотя за нас немножко играл и медленный хард Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

С первого же гейма украинка включилась в борьбу и реализовала второй брейкпоинт. Но немка быстро восстановила статус-кво. Было хорошо заметно, что Свитолина поработала над тем, чтобы контролировать выходы к сетке Марии, делая их не такими опасными, как это было на траве. А у самой сетки Элина сыграла на высоком уровне, часто переигрывая соперницу ее же оружием. А больше козырей у немецкой теннисистки не оказалось.

После счета 1:1 Свитолина сделал еще два брейка и быстро оформила победу в партии.

Второй сет начался также с брейка Элины в первом гейме, после чего соперницы брали только свои подачи на протяжении 7 геймов. И только в девятом – первая ракетка украины еще раз мощно зацепилась на подаче Марии и с третьего раза все-таки оформила досрочную победу.

Один час и 10 минут понадобилось Свитолиной, чтобы оформить реванш за Уимблдон, а также выйти в третий раунд. Отдельное спасибо Элине и за то, что она практически успела до матча Ангелины Калининой.

В третьем круге Свитолина сыграет против кого-то из пары Ван Цян – Ирина Бегу.