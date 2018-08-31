ЦУРЕНКО: «Победа над Мугурусой в Цинциннати придала мне уверенности»

«Я не нервничала. Я чувствовала атмосферу от своей команды, от каждого, кто пришел посмотреть этот матч, я часто слышала свое имя.

У меня есть отличный опыт ночных матчей с высоким уровнем влажности благодаря выступлениям в Акапулько, где я выиграла два титула. Думаю, что моя победа против Мугурусы в Цинциннати и другие победы там придали мне уверенности, поэтому я могу здорово играть. Я приехала сюда рано, я хорошо готовилась. У меня было много тренировочных сессий с моим тренером и также с другими игроками, с которыми мы играли розыгрыши.

Думаю, я была полностью готова к этому турниру. Плюс, я получила уверенность в своих силах благодаря турниру в Цинциннати. Наконец хорошо себя чувствую со своей нижней частью спины, у меня были проблемы в Монреале и Цинциннати. Так что, сейчас я чувствую себя действительно здорово.

Сегодня было забавный день, потому что у меня была отличная разминка с утра, потом я попала в пробку. Я опоздала на свою разминку. Я поударяла мячи на корте Армстронга минут 15, потом начался мужской матч. И я пошла тренировать подачу на тренировочный корт. Как минимум, я немного попробовала. Конечно, мне очень нравится этот корт. Он не такой большой, как стадион Артура Эша, но все равно очень шумный. Сегодня была такая высокая влажность, что все мои полотенца насквозь промокли. Было очень тяжело держать ракетку. Но я думаю, что дальше погода станет получше. Возможно, завтра будет дождь, но уже не было так жарко, как в первом раунде. Вот тогда было очень жарко.

С Катериной Синяковой я тренировалась прямо перед стартом соревнований. Я никогда с ней не играла матч, я думаю. Она играет очень плоскими ударами, старается быть на самом деле агрессивной на корте. Это будет другая игра, это точно, по сравнению с сегодняшним матчем. Я уверена, что у меня есть много вариантов игры. Еще есть два дня, так что я подумаю об этом больше», – сказала Цуренко.