Фокус с переодеванием, или Как Корне изменила правила US Open

В первом туре Открытого чемпионата США по теннису француженка Ализе Корне получила предупреждение за неспортивное поведение после того, как переодела на корте майку, которую до этого надела задом наперед во время 10-минутного перерыва из-за жары (температура воздуха достигала 38 градусов по Цельсию). Под майкой у теннисистки был спортивный бюстгальтер.

Тот самый момент

Последствия

Теннисная общественность сразу же ополчилась против данного решения, чуть позже нашлась и зацепка. Судья указал теннисистке, что она нарушила правила Ассоциации женского тенниса (WTA), но на самом деле такого пункта правил не существует (WTA успешно открестилась от этого эпизода). Но данный запрет действует на турнирах серии Большого шлема, которые, как известно, подчиняются ITF.

Болельщики также напомнили, что теннисисты-мужчины постоянно отдыхают без верхнего элемента одежды и это никого не смущает. «Налицо двойные стандарты», – говорят фаны и журналисты.

Инициативу поддержали и известные теннисисты. Против наказания Корне выступили теннисистки Кейси Деллакуа, Бетани Маттек-Сандс, а также бывший капитан британской сборной в Кубке федераций Джуди Маррей.

Реакция организаторов

Сразу же после волны критики в адрес турнира, организаторы опубликовали официальное заявление

«Мы сожалеем, что мисс Корне вчера получила предупреждение, и разъяснили ситуацию (судьям), чтобы такого не случалось в дальнейшем. К счастью, дело ограничилось предупреждением и не дошло до снятия очка или штрафа.

Все теннисисты и теннисистки могут переодевать свои майки, сидя в кресле для игроков. Это не является нарушением Кодекса.

Игроки-женщины могут также при желании переодеться в приватном помещении у корта, если оно свободно. Брать туалетный перерыв для этого не нужно».

Итоги

Ализе Корне проиграла свой матч шведке Йоханне Ларссон и покинула турнир, но инцидент с переодеванием уже изменил одно правило и может стать катализатором дальнейших изменений в женском теннисе.

Нельзя забывать, что равенство полов – очень деликатная тема в современном спорте, один неверный шаг и полетят головы.

Getty Images. Ализе Корне