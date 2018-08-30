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Винус УИЛЬЯМС: «Мне досталась сложная сетка на US Open»

Американке предстоит сыграть со своей сестрой Сереной

  • 30.08.2018 14:02
  • 341 просмотр
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Getty Images. Винус Уильямс
© Getty Images. Винус Уильямс

Во втором раунде US Open Винус Уиляьмс справилась с Камилой Джорджи (6:4, 7:5):

«На старте турнира мне достались очень сложные соперницы. Джорджи проводит отличный сезон, она может обыграть любую соперницу в свой лучший день.

В каждом матче я старалась адаптироваться. Я человек, который всегда смотрит вперёд, но при этом извлекаю уроки в прошлом и хочу наслаждаться моментом».

В третьем круге Винус встретится со своей младшей сестрой Сереной Уильямс:

«Это ранняя стадия турнира, и мы обе рассчитываем прибавить по ходу US Open. Мне досталась сложная сетка».

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Источник — WTA

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