Винус УИЛЬЯМС: «Мне досталась сложная сетка на US Open»

Во втором раунде US Open Винус Уиляьмс справилась с Камилой Джорджи (6:4, 7:5):
«На старте турнира мне достались очень сложные соперницы. Джорджи проводит отличный сезон, она может обыграть любую соперницу в свой лучший день.
В каждом матче я старалась адаптироваться. Я человек, который всегда смотрит вперёд, но при этом извлекаю уроки в прошлом и хочу наслаждаться моментом».
В третьем круге Винус встретится со своей младшей сестрой Сереной Уильямс:
«Это ранняя стадия турнира, и мы обе рассчитываем прибавить по ходу US Open. Мне досталась сложная сетка».
Источник — WTA
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