Винус УИЛЬЯМС: «Мне досталась сложная сетка на US Open»

Во втором раунде US Open Винус Уиляьмс справилась с Камилой Джорджи (6:4, 7:5):

«На старте турнира мне достались очень сложные соперницы. Джорджи проводит отличный сезон, она может обыграть любую соперницу в свой лучший день.

В каждом матче я старалась адаптироваться. Я человек, который всегда смотрит вперёд, но при этом извлекаю уроки в прошлом и хочу наслаждаться моментом».

В третьем круге Винус встретится со своей младшей сестрой Сереной Уильямс:

«Это ранняя стадия турнира, и мы обе рассчитываем прибавить по ходу US Open. Мне досталась сложная сетка».