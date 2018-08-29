Элина Свитолина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок второго раунда US Open. Соперницей украинки станет хорошо знакомая немка Татьяна Мария (№70 WTA), которая 29 августа первая ракетка Украины(№7 WTA) проведет поединок второго раунда US Open. Соперницей украинки станет хорошо знакомая немка Татьяна Мария (№70 WTA), которая выбила Элину в первом раунде Уимблдона

Поединок состоится первым запуском на корте имени Луи Армстронга. Начало матча в 18:00 по Киеву.

Букмекеры уверены в победе Свитолиной: 1,2 против 5,6 на немку. Ранее теннисистки встречались 5 раз, три победы на счету Марии (1:1 на харде).

Победительница матча в третьем круге сыграет против кого-то из пары Ван Цян – Ирина Бегу.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.