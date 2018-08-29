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Элина Свитолина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга US Open

  • 29.08.2018 14:47
  • 998 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
29 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) проведет поединок второго раунда US Open. Соперницей украинки станет хорошо знакомая немка Татьяна Мария (№70 WTA), которая выбила Элину в первом раунде Уимблдона.
 
Поединок состоится первым запуском на корте имени Луи Армстронга. Начало матча в 18:00 по Киеву.
 
Букмекеры уверены в победе Свитолиной: 1,2 против 5,6 на немку. Ранее теннисистки встречались 5 раз, три победы на счету Марии (1:1 на харде).
 
Напомним, в первом круге Свитолина не без проблем обыграла американку Сачию Викери.
 
Победительница матча в третьем круге сыграет против кого-то из пары Ван Цян – Ирина Бегу.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.08.2018 15:22
    0
    Пойду-ка я в аптеку схожу, а то последние пару дней и так плохо себя чувствую. Понятно, что Элина фаворит, но мы помним Уимблдон и то, что выводов из поражений команда Свитолиной не делает. Также очевидно, что на харде по сравнению с травой проще держать соперницу на задней линии, чего та не любит. В любом случае у Элины будет больше времени на подготовку обводящих ударов, хотя в целом у нее с этим компонентом проблемы.
    Самое паршивое, что сейчас Свитолина может проиграть практически кому угодно. Год назад перед каждым матчем с соперницей за пределами топ-30 у меня не было сомнений в исходе.
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