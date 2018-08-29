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Роджер ФЕДЕРЕР: «Я не слишком нервничал»

Швейцарец прокомментировал свой успешный старт на US Open

  • 29.08.2018 14:22
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Сегодня ночью в первом раунде US Open-2018 Роджер Федерер одержал легкую победу над Йосихито Нисиокой – 6:2, 6:2, 6:4.Швейцарец поделился впечатлениями от матча:

«К счастью, сегодня я не слишком нервничал. Я чувствовал себя хорошо, понимал, что моя подготовка к турниру прошла отлично.

Когда ты выходишь на стадион имени Артура Эша, то понимаешь, что люди на трибунах пришли за шоу, они хотят наслаждаться игрой. Всегда приятно уверенно выиграть стартовый матч у хорошего соперника».

Ранее Федерер заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

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Источник — ATP World Tour

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