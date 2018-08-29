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US Open. Федерер вышел во второй круг

Швейцарец обыграл Йосихито Нисиоку

  • 29.08.2018 04:52
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

US Open-2018 для Роджера Федерера стартовал с матча против 177-й ракетки мира Йосихито Нисиоки. Швейцарец прогнозировано не испытал никаких проблем с менее именитым соперником.

Федерер уверенно победил в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 55 минут. Следующим соперником Федерера станет Бенуа Пэр.

1-й раунд

Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Йосихито Нисиока (Япония) – 6:2, 6:2, 6:4

Ранее победу в первом круге US Open одержал Новак Джокович.

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Источник — Sport.ua

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