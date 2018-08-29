US Open. Федерер вышел во второй круг

Жданов и остальные псевдопатриоты, а ваши кабинеты и квартиры каким газом обогреваются? Если ты, ...

06:12 — dr.bykoff1

Вот незадача! Димамка снова жидко опкакалась в ЛЧ! Вот до чего доводит неуплата налогов шубным во...

04:26 — Сергей Богданов

Даже коты леона понимают что надо гнать хацкевича