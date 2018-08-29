US Open. Федерер вышел во второй круг

US Open-2018 для Роджера Федерера стартовал с матча против 177-й ракетки мира Йосихито Нисиоки. Швейцарец прогнозировано не испытал никаких проблем с менее именитым соперником.
Федерер уверенно победил в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 55 минут. Следующим соперником Федерера станет Бенуа Пэр.
1-й раунд
Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Йосихито Нисиока (Япония) – 6:2, 6:2, 6:4
Ранее победу в первом круге US Open одержал Новак Джокович.
Источник — Sport.ua
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