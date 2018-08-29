ФЕДЕРЕР: «Слова о завершении карьеры сказал в шутку»

После стартовой победы на US Open 37-летний Роджер Федерер отметил, что снова выиграл в матче первого круга этого соревнования и теперь можно подумать о завершении карьеры.
Однако швейцарец перевел все это в шутку.
«Я просто имел в виду, что никогда не проигрывал в первом круге US Open. И не хочу, чтобы это случилось в следующем году. Так что слова о завершении карьеры я сказал в шутку».
«И не думайте ничего такого. Даже словосочетание такое писать не нужно», - уверяет Федерер.
Источник — As.com
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