Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФЕДЕРЕР: «Слова о завершении карьеры сказал в шутку»

Известный теннисист пока не планирует завершать выступления

  • 29.08.2018 13:10
  • 268 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
EFE. Роджер Федерер
© EFE. Роджер Федерер

После стартовой победы на US Open 37-летний Роджер Федерер отметил, что снова выиграл в матче первого круга этого соревнования и теперь можно подумать о завершении карьеры.

Однако швейцарец перевел все это в шутку.

«Я просто имел в виду, что никогда не проигрывал в первом круге US Open. И не хочу, чтобы это случилось в следующем году. Так что слова о завершении карьеры я сказал в шутку».

«И не думайте ничего такого. Даже словосочетание такое писать не нужно», - уверяет Федерер.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — As.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.