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ЦУРЕНКО: «Турниры в Мексике подготовили меня к жаркой погоде»

Украинская теннисистка рассказал о сложных погодных условиях

  • 29.08.2018 10:40
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Getty images. Леся Цуренко
© Getty images. Леся Цуренко

Во время US Open установилась жаркая погода, поэтому теннисисткам приходится принимать дополнительные меры, чтобы справиться с такими условиями.

Леся Цуренко в первом круге прошла Алисон ван Эйтванк.

«Перед стартом первого матча на турнире я принял ледяную ванну, чтобы быть полностью готовой к такой жаре. Действительно, на корте было очень жарко, но я сказала себе, что должна справиться».

«Думаю, ранее на турнирах в Мексике я хорошо подготовилась к жаре. Именно там стоит невероятная жара, и я привыкла принимать холодные ванны перед матчами», - рассказала Цуренко.

Во втором круге украинка сыграет против Каролин Возняцки.

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Источник — WTA

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