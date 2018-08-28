Виктория АЗАРЕНКО: «Не была в Нью-Йорке три года, счастлива вернуться»

На старте US Open экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко одержала победу над словачкой Викторией Кужмовой: 6:3, 7:5.

«Думаю, я сыграла довольно хорошо. Я действовала агрессивно и более уверенно, чем в предыдущих матчах. Самое главное это то, что я получила удовольствие от игры. Я очень рада вернуться в Нью-Йорк. Я не была здесь три года, поэтому счастлива, что вернулась в этот город.

Кужмова играла очень хорошо. Она очень сильно пробивает, а подача является её главным оружием. Она подавала навылет в каждом своём гейме, что не так часто происходит. Поэтому я старалась выигрывать эти геймы и оказывать на неё давление».

Во втором круге Виктория встретится с Дарьей Гавриловой, которая не проиграла ни одного гейма испанке Саре Соррибес-Тормо.

«Я считаю Гаврилову очень интересной теннисисткой, потому что она играет немного необычно. Никогда не знаешь, как будет проходить матч. У неё интересная техника, она хаотично передвигается по корту, поэтому сложно прочитать, куда она будет бежать в следующий момент.

Она очень классная, забавная, милая и энергичная. Мне будет интересно сыграть с ней. Мне кажется, сейчас я на том этапе, когда не обращаешь так много внимания на тех, против кого играешь. Главное - как себя чувствуешь и как играешь. На данный момент это для меня гораздо важнее».