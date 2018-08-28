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Цуренко впервые выиграла минимум один матч на всех турнирах Grand Slam

Леся снова может вернуться в топ-30 мирового рейтинга

  • 28.08.2018 20:21
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) одержала победу в матче первого круга US Open, установив для себя уникальное достижение.
 
Дело в том, что в текущем сезоне Леся выиграла как минимум один матч в основной сетке всех турниров Большого шлема (второй раунд в Австралии и на Уимблдоне, четвертый раунд – на Ролан Гаррос).
 
Отметим, что Цуренко сохраняет неплохие шансы подняться в рейтинге WTA. В прошлом году она вылетела в первом круге US Open, проиграв в двух сетах Янине Викмайер, поэтому защищать очки не нужно, все идет в плюс. В онлайн-рейтинге Леся 29-я, но выводы делать пока рано.
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Источник — Sport.ua

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