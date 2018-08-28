Цуренко впервые выиграла минимум один матч на всех турнирах Grand Slam

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) одержала победу в матче первого круга US Open, установив для себя уникальное достижение.
Дело в том, что в текущем сезоне Леся выиграла как минимум один матч в основной сетке всех турниров Большого шлема (второй раунд в Австралии и на Уимблдоне, четвертый раунд – на Ролан Гаррос).
Отметим, что Цуренко сохраняет неплохие шансы подняться в рейтинге WTA. В прошлом году она вылетела в первом круге US Open, проиграв в двух сетах Янине Викмайер, поэтому защищать очки не нужно, все идет в плюс. В онлайн-рейтинге Леся 29-я, но выводы делать пока рано.
Источник — Sport.ua
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