Цуренко впервые выиграла минимум один матч на всех турнирах Grand Slam

Дело в том, что в текущем сезоне Леся выиграла как минимум один матч в основной сетке всех турниров Большого шлема (второй раунд в Австралии и на Уимблдоне, четвертый раунд – на Ролан Гаррос).

Отметим, что Цуренко сохраняет неплохие шансы подняться в рейтинге WTA. В прошлом году она вылетела в первом круге US Open, проиграв в двух сетах Янине Викмайер, поэтому защищать очки не нужно, все идет в плюс. В онлайн-рейтинге Леся 29-я, но выводы делать пока рано.