Элина СВИТОЛИНА: «Не планировала играть в полную силу»

Элина Свитолина в первом раунде US Open переиграла в трех сетах Сачию Викери – 6:3, 1:6, 6:1. Украинка прокомментировала свой старт на турнире в Нью-Йорке:

«- Создалось впечатление, что ты сегодня играла не в полную силу и даже не пыталась выйти на максимум. Тебе хватило и того, что показала… Так ли это?

- На турнирах серии Большого шлема очень важно правильно распределять силы. Если начнешь выкладываться со старта, то еще до конца первой недели можно выдохнуться. Сегодня я не планировала играть в полную силу, по ходу матча поняла, что это правильное решение. Постоянно чувствовала, что у меня есть достаточный запас для победы. В первом сете уступала с брейком – 1:2, но была уверенна, что выиграю, также не возникло паники во втором. Для прохода в следующий круг (а это и была основная задача) мне вполне хватило того, что показала.

- Во втором сете со счета 1:4 ты почти прекратила сопротивляться. Берегла силы для следующей партии?

- Нет, я не отдавала сет. Просто решила попробовать выполнять те удары, которые до того не получались. От этого, возможно, вышло чуть больше ошибок. Но я играла, экспериментировала и приводила себя в тонус, чтобы хорошо начать решающий сет.

- Ожидала, что Викери окажет такое сопротивление? Ты ей несколько раз даже аплодировала…

- Вот честно говоря не ожидала, что она сможет так здорово догонять мячи и так остро отвечать из невыгодных ситуаций. А она это делала, и очень здорово. В эти моменты я и аплодировала, отдавая Сачии должное. Молодец! Мне до матча было понятно, что в ее активе сильные и быстрые удары, но даже представить себе не могла, что она станет так бегать… Впрочем, как уже говорила, хоть в некоторых моментах ей удавалось меня удивить, но я все ощущала свое превосходство и сохраняла полную уверенность.

- Возможно, для первого круга даже не плохо провести такой матч, в котором была борьба, да еще и не чрезмерная?

- Мы уже обсуждали этот момент с тренерами. Иногда не плохо в самом начале провести боевой матч, чтобы успешнее войти в турнир. Но, бывает, что один лишний сет на старте может потом аукнуться, и тебе не хватит сил в ответственном раунде. Я, честно говоря, пока не знаю: хорошо это или плохо. Да, сил потратила не слишком много, борьбу почувствовала, себя проверила, удары потренировала… Но узнаем позже, насколько мне это помогло, либо помешало».

Ранее легендарный Джон Макинрой рассказал, чего Свитолиной не хватает для победы на турнирах Большого Шлема.