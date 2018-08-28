Маррей впервые за 14 месяцев победил на Мэйджоре

Вчера вечером Энди Маррей в первом раунде US Open-2018 обыграл Джеймса Дакворта со счетом 6:7 (5), 6:3, 7:5, 6:3.

Для британца эта победа стала первой за 14 месяцев за турнирах большого шлема. В предыдущий раз он побеждал в 4-м раунде Уимблдона, обыграв Бенуа Пэра со счетом 7:6 (1), 6:4, 6:4.

После этого у Маррея появились проблемы с бедром, и следующие 4 турнира Большого Шлема он пропустил. В январе нынешнего года британец перенес операцию на бедре.