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Маррей впервые за 14 месяцев победил на Мэйджоре

В первом раунде US Open британец справился с Джеймсом Даквортом

  • 28.08.2018 09:35
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей

Вчера вечером Энди Маррей в первом раунде US Open-2018 обыграл Джеймса Дакворта со счетом 6:7 (5), 6:3, 7:5, 6:3.

Для британца эта победа стала первой за 14 месяцев за турнирах большого шлема. В предыдущий раз он побеждал в 4-м раунде Уимблдона, обыграв Бенуа Пэра со счетом 7:6 (1), 6:4, 6:4.

После этого у Маррея появились проблемы с бедром, и следующие 4 турнира Большого Шлема он пропустил. В январе нынешнего года британец перенес операцию на бедре.

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Источник — Sport.ua

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