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ФЕДЕРЕР: «В этом году US Open для меня еще важнее, чем в прошлом»

Швейцарец доволен своей подготовкой к турниру в Нью-Йорке

  • 25.08.2018 16:10
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Роджер Федерер, который получил на US Open второй номер посева, рассказал о подготовке к турниру:

«Это было бы просто потрясающе. В этом сезоне Открытый чемпионат США имеет для меня ещё большее значение, чем в прошлом. Конечно, я хотел победить и год назад, но всё же тогда главной целью был Уимблдон.

В минувшем сезоне турнир в Нью-Йорке давался мне очень тяжело, потому что я не был готов на сто процентов. Уже после первого матча я понял, что выиграть соревнования мне не удастся. Для этого должно было произойти много событий, не зависящих от меня.

Думаю, что в этом году я здорово подготовился к заключительному мэйджору сезона. Считаю правильным решение пропустить Мастерс в Торонто. В Цинциннати я ещё не набрал оптимальных кондиций, но всё равно сумел дойти до финала.

В финале я действовал плохо. Я недоволен тем, как его провёл. Вероятно, причиной этого стала усталость. Правда, Джокович сыграл очень хорошо. Вообще, мне бы хотелось поскорее забыть эту встречу. Однако в целом турнир можно считать успешным. Я получил игровую практику и уверенно себя чувствую».

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Источник — ATP World Tour

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