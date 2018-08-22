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Роджер ФЕДЕРЕР: «Буду готов на 100% к US Open»

Швейцарец верит в возможность завоевания титула

  • 22.08.2018 19:41
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Роджер Федерер, который получил второй номер посева на US Open-2018, рассказал о том, почему не выигрывал турнир в Нью-Йорке с 2008 года:

«Чтобы найти правильный ответ, нужно проанализировать каждый розыгрыш турнир. В 2009 году я должен был побеждать дель Потро в финале, затем у меня было два брутальных полуфинала с Джоковичем, когда я проиграл с матчболов. Если бы реализовал хоть один, то у меня были бы хорошие шансы в финале.

В 2015 году я играл в финале с Джоковичем, который был немного сильнее меня. В 2016 году я пропустил турнир, в 2017-м у меня было повреждение.

В 2013 году я проиграл Томми Робредо, потому что был не в форме из-за проблем со спиной. А в одном из сезонов Бердых сыграл прекрасно. У меня всегда были возможности. И если сейчас я буду готов на 100%, то возможно все».

Ранее Федерер назвал фаворитами US Open-2018 Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

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Источник — Tages Anzeiger

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