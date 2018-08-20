Роджер ФЕДЕРЕР: «Фаворит US Open не я, а Надаль и Джокович»

Роджер Федерер после поражения Новаку Джоковичу в финале турнира в Цинциннати со счётом 4:6, 4:6 заявил, что не является фаворитом Открытого чемпионата США.

«Я не являюсь фаворитом US Open. Ими будут Рафа и Новак. Я так считаю. Я доволен уровнем своей игры, но нужно проанализировать свои действия, привыкнуть к разным мячам. Я буду работать над этим.

Думаю, концовка сезона будет очень увлекательной, потому что все топ-игроки восстановятся от травм. Приятно вновь видеть на корте Новака. Милош Раонич снова демонстрирует отличный теннис. Кажется, Стэн также выглядит уверенно. То же самое касается Нисикори. Нам не хватало этих парней в последние девять месяцев», — сказал Федерер.