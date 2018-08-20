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Роджер ФЕДЕРЕР: «Фаворит US Open не я, а Надаль и Джокович»

Швейцарский теннисист о последнем турнире Большого шлема в сезоне

  • 20.08.2018 13:17
  • 471 просмотр
  • 3 комментария
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Роджер Федерер после поражения Новаку Джоковичу в финале турнира в Цинциннати со счётом 4:6, 4:6 заявил, что не является фаворитом Открытого чемпионата США.
 
«Я не являюсь фаворитом US Open. Ими будут Рафа и Новак. Я так считаю. Я доволен уровнем своей игры, но нужно проанализировать свои действия, привыкнуть к разным мячам. Я буду работать над этим.
 
Думаю, концовка сезона будет очень увлекательной, потому что все топ-игроки восстановятся от травм. Приятно вновь видеть на корте Новака. Милош Раонич снова демонстрирует отличный теннис. Кажется, Стэн также выглядит уверенно. То же самое касается Нисикори. Нам не хватало этих парней в последние девять месяцев», — сказал Федерер.
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Источник — Ubitennis

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.08.2018 13:27
    +1
    Я бы сказал, что главным фаворитом является один Рафа. Без Новака.
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 20.08.2018 14:03
    0
    Stanislav Matusevych, 20.08.2018 13:27
    Я бы сказал, что главным фаворитом является один Рафа. Без Новака.
    Ая вот почему-то думаю, что и не рафа и не джокер
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.08.2018 14:12
    0
    Сергей Богданов, 20.08.2018 14:03
    А я вот почему-то думаю, что и не рафа и не джокер
    А кто, как вы считаете?
    Я после жеребьевки ЮСО сделаю традиционный материал - превью турнира, в комментах можно будет поделиться своими развернутыми прогнозами.
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