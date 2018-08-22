Надаль и Федерер возглавят посев US Open

Швейцарец Роджер Федерер, побеждавший в Нью-Йорке с 2004 по 2008 годы, получил второй номер посева. Чемпион US Open — 2009 и прошлогодний полуфиналист Хуан-Мартин дель Потро посеян третьим. Кевин Андерсон, в прошлом году добравшийся в Нью-Йорке до финала, стал пятым сеяным. Четвертый номер посева достался Александру Звереву. Новак Джокович будет посеян под шестым номером.
Матчи основной сетки на US Open начнутся в понедельник, 27 августа.
Отметим, что украинцев в основной сетке турнира пока нет - Сергей Стаховский и Илья Марченко будут пробиваться в основной раунд через квалификацию.
Источник — Sport.ua
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