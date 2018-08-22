Надаль и Федерер возглавят посев US Open

06:38 — vit-2

Даяна здорово в лінію по центру почала подавати в 2-му сеті, німкеня не справляється. Та й взагал...

06:33 — vit-2

Німкеня з безвиході почала виходити до сітки...

06:32 — kh_2018

Не надо было ребёнка обижать пуляя в неё мячик в первом сете.

06:30 — vit-2

Я взагалі б на місці німкені готувався вже до мейджера Що їй цей Нью-Хейвен?Та й подача в німк...

06:27 — vit-2

Гергес щось не хоче грати: 3 подвійних у німкені і програний гейм на своїй подачі відповідно. Укр...

06:27 — potapenkovd

Во Гёргес даёт! Нервничает и лупит подачи мимо. А руку выворачивает при подаче так, что аж страш...

06:12 — vit-2

Заряджена Даяна: суддя ще не сказав "час" а українка вже пів хвилини як на корті. Герге...

06:11 — vit-2

Даяна грає емоційно, агресивно в атаці, хіба через молодість зриває частенько удари.

06:04 — Станислав Матусевич

Дождь. По уже увиденному могу сказать, что Даяна весьма неплоха. За скоростями бьющей Гергес из т...

06:01 — vit-2

3-5 веде Гергес, пауза на дощ.