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Надаль и Федерер возглавят посев US Open

Организаторы US Open опубликовали список сеяных в мужском одиночном разряде

  • 22.08.2018 04:57
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Швейцарец Роджер Федерер, побеждавший в Нью-Йорке с 2004 по 2008 годы, получил второй номер посева. Чемпион US Open — 2009 и прошлогодний полуфиналист Хуан-Мартин дель Потро посеян третьим. Кевин Андерсон, в прошлом году добравшийся в Нью-Йорке до финала, стал пятым сеяным. Четвертый номер посева достался Александру Звереву. Новак Джокович будет посеян под шестым номером.
 
Матчи основной сетки на US Open начнутся в понедельник, 27 августа.
 
Отметим, что украинцев в основной сетке турнира пока нет - Сергей Стаховский и Илья Марченко будут пробиваться в основной раунд через квалификацию.
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Источник — Sport.ua

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