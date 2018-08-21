Квалификация US Open. Стаховский и Марченко выходят на старт

Что вы так все к Зине прицепились. ОН талантливый парень и предсезонку всю отыграл на уровне. То ...

вот он момент истины! посмотрим на реальное Динамо без шары.... помнится Днепр прошёл Аякс, хоть...

Это уже совсем другой Аякс. трансфермаркет всё наглядно показывает.

10:27 — zac76

млядский " бэд гатувэй"... сорри за повторы

10:26 — zac76

Если быть точным, то началось все же с того, что Зозуля во время травмы проявлял гражданскую пози...

10:25 — zac76

Если быть точным, то началось все же с того, что Зозуля во время травмы проявлял гражданскую пози...

10:25 — zac76

Если быть точным, то началось все же с того, что Зозуля во время травмы проявлял гражданскую пози...