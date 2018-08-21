Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Квалификация US Open. Стаховский и Марченко выходят на старт

Состоялась жеребьевка мужской части квалификации американского турнира

  • 21.08.2018 09:22
  • 264 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Квалификация US Open. Стаховский и Марченко выходят на старт

Состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. 

Сергей Стаховский (АТР 138) посеян под 23-м номером в квалификации. Его соперником по первому матчу стал 23-летний американец Тай-Сон Квятковски (ATP 379). 
 
Илью Марченко (ATP 334) в первом раунде ожидает поединок против 22-го сеяного Иво Карловича (АТР 137).

Матчи квалификации стартуют сегодня, 21 августа. Поединки первого раунда основной сетки Открытого чемпионата США начнутся 27 августа.

Напомним, что Стаховский на прошлой неделе вылетел из турнира в Портороже.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.