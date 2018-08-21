Квалификация US Open. Стаховский и Марченко выходят на старт

Состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.
Сергей Стаховский (АТР 138) посеян под 23-м номером в квалификации. Его соперником по первому матчу стал 23-летний американец Тай-Сон Квятковски (ATP 379).
Илью Марченко (ATP 334) в первом раунде ожидает поединок против 22-го сеяного Иво Карловича (АТР 137).
Матчи квалификации стартуют сегодня, 21 августа. Поединки первого раунда основной сетки Открытого чемпионата США начнутся 27 августа.
Напомним, что Стаховский на прошлой неделе вылетел из турнира в Портороже.
Источник — Sport.ua
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