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Порторож. Стаховский проиграл в двухчасовом противостоянии

Украинский теннисист выбыл из борьбы в одиночной сетке турнира

  • 09.08.2018 23:45
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Соперники провели на корте почти два часа, при чем самой затяжной оказалась решающая партия. Всего за матч Стаховский реализовал 3 брейкпоинта из 7, а Лестьенн - 6 из 12. В третьем сете украинец вышел вперед с брейком, а затем проиграл шесть геймов подряд.
 
Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина, 1) - Констант Лестьенн (Франция) 6:3, 2:6, 1:6
 
Украинский теннисист продолжит выступление на челленджере в Словении в парном разряде.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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