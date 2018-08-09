Порторож. Стаховский проиграл в двухчасовом противостоянии

Соперники провели на корте почти два часа, при чем самой затяжной оказалась решающая партия. Всего за матч Стаховский реализовал 3 брейкпоинта из 7, а Лестьенн - 6 из 12. В третьем сете украинец вышел вперед с брейком, а затем проиграл шесть геймов подряд.
Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина, 1) - Констант Лестьенн (Франция) 6:3, 2:6, 1:6
Украинский теннисист продолжит выступление на челленджере в Словении в парном разряде.
Напомним, ранее Стаховский снялся с парного четвертьфинала турнира в Сеговии.
Источник — Большой теннис Украины
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