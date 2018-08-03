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Сеговия. Стаховский снялся с парного четвертьфинала

Действующие чемпионы «челленджера» в Испании досрочно завершили выступление

  • 03.08.2018 12:50
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Open Castilla Leon Villa. Сергей Стаховский и Андреас Менендес-Масейрас
© Open Castilla Leon Villa. Сергей Стаховский и Андреас Менендес-Масейрас
Прошлогодние победители турнира Сергей Стаховский (Украина) и Андреас Менендес-Масейрас (Испания) не выйдут на сегодняшний матч 1/4 финала против дуэта Франко Матиас Дескотт (Аргентина) / Жоао Монтейру (Португалия). 
 
Официальная причина отказа - травма правой голени у нашего теннисиста. Менедес-Масейрас, посеянный под вторым номером в одиночном разряде, еще сыграет в четвертьфинале, где его соперником стал соотечественник Андрес Артунедо-Мартинаварро.
 
Напомним, ранее Сергей Стаховский выбыл из борьбы в одиночной сетке после поражения в первом круге от итальянца Маттео Виолы.
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Источник — Большой теннис Украины

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