Сеговия. Стаховский снялся с парного четвертьфинала

Надо понаблюдать за Густаво. Может решить завязать с футболом после такого занятия

Сейчас в свобод продаже 19500 билетов (утром было 22400).Также надо сказать, что несколько тысяч ...

13:49 — DamBuster

Та это ты со своей макакой насекающейся перед детьми - повылазило. Иди домой цабло - тут водки не...

13:47 — zr_zp

Ну ничего. Отоспится, увидит, что напостил, и удалит. Я сам часто так делаю .