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Леся ЦУРЕНКО: «Задача-минимум на US Open – четвертьфинал»

Украинка ставит перед собой высокие цели

  • 24.08.2018 21:48
  • 303 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Леся Цуренко прокомментировала предстоящий US Open-2018, который стартует в понедеьник:

«В Нью-Йорке задача минимум – четвертьфинал. Хардовые корты тут похожи на покрытие в Цинциннати, хотя немного климат отличается. Кстати, мячи другие, потому все немного иначе.

Это мой четвертый турнир, где мы работаем с новым тренером Адриано Альбанези. На самом деле сразу несколько людей участвуют в моем тренировочном процессе. У всех, с кем я работаю, похожий взгляд на мою игру.

На осень у меня планы на Китай – турниры в Ухани и Пекине. Также заявляюсь на Гонконг. Что дальше – пока не уверена».

В первом раунде US Open Цуренко сыграет с Элисон Ван Эйтванк.

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Источник — Facebook.com

(2 голоса)

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Комментарии
    wolfwolf777
    online
      wolfwolf777, 24.08.2018 22:11
    0
    АМБИЦИОЗНО!!! Удачи!!!
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