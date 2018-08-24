Леся ЦУРЕНКО: «Задача-минимум на US Open – четвертьфинал»

Леся Цуренко прокомментировала предстоящий US Open-2018, который стартует в понедеьник:

«В Нью-Йорке задача минимум – четвертьфинал. Хардовые корты тут похожи на покрытие в Цинциннати, хотя немного климат отличается. Кстати, мячи другие, потому все немного иначе.

Это мой четвертый турнир, где мы работаем с новым тренером Адриано Альбанези. На самом деле сразу несколько людей участвуют в моем тренировочном процессе. У всех, с кем я работаю, похожий взгляд на мою игру.

На осень у меня планы на Китай – турниры в Ухани и Пекине. Также заявляюсь на Гонконг. Что дальше – пока не уверена».

В первом раунде US Open Цуренко сыграет с Элисон Ван Эйтванк.