Леся ЦУРЕНКО: «Задача-минимум на US Open – четвертьфинал»

Леся Цуренко прокомментировала предстоящий US Open-2018, который стартует в понедеьник:
«В Нью-Йорке задача минимум – четвертьфинал. Хардовые корты тут похожи на покрытие в Цинциннати, хотя немного климат отличается. Кстати, мячи другие, потому все немного иначе.
Это мой четвертый турнир, где мы работаем с новым тренером Адриано Альбанези. На самом деле сразу несколько людей участвуют в моем тренировочном процессе. У всех, с кем я работаю, похожий взгляд на мою игру.
На осень у меня планы на Китай – турниры в Ухани и Пекине. Также заявляюсь на Гонконг. Что дальше – пока не уверена».
В первом раунде US Open Цуренко сыграет с Элисон Ван Эйтванк.
Источник — Facebook.com
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