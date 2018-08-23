US Open. Калинина вышла в финал квалификации

Ангелина Калинина одержала непростую победу над чешкой Мартинцовой во втором раунде квалификации Открытого чемпионата США - 6:3, 6:1.
Квалификация. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина, 26) - Тереза Мартинцова (Чехия) 6-3, 6-1
Матч начался не удачно для украинки. Мартинцова лидировала со счетом 3:0, но украинка сделала мощный камбэк, выиграв первый сет. И начала уверенно лидировать во втором. Как результат, 6:3, 6:1.
В финальном раунде квалификации Калинина сыграет с победительницей всипечм Джейми Фурлис (Австралия, WTA 199) - Ольга Данилович (Сербия, WTA 109).
Ранее Марта Костюк не сумела преодолеть квалификацию, уступив Марии Боузковой.
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Источник — Sport.ua
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