US Open. Калинина вышла в финал квалификации

00:40 — il_cetriolo

вы что дурачки? чувак спецом шипами нанес удар. провокация там или нет, за такое прямая красная. ...

00:39 — Starhanter

+1000500!!!І нічого гнбити пацана змолоду!А Вернидуб ще вибачатись буде за свої узагальнення, кол...

00:35 — Starhanter

+1000500!!!І нічого пацана гнобити!А Вернидуб передивиться запис і ще вибачатись буде за такі уза...

00:33 — M-E-S-S-E-R

этого тормоза вчера бы удалили.... Замена спасла... и не надо статистикой кидаться! То, что можн...

00:33 — dinozavr1001

киевская подстилка вернидубова в очередной раз показала что она быд.ля.тина

00:31 — Dragon9

В 90х роках в перерві в роздягальні забили би нахєр то чмо.Команда ригає 90 хвинил за нього, а то...

00:28 — AndyTrueman

Ледневу повезло что результат приемлемый.