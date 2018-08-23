Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Калинина вышла в финал квалификации

Украинская теннисистка обыграла Терезу Мартинцову

  • 23.08.2018 23:40
  • 729 просмотров
  • 4 комментария
Метки
btu.org.ua. Ангелина Калинина
© btu.org.ua. Ангелина Калинина
Ангелина Калинина одержала непростую победу над чешкой Мартинцовой во втором раунде квалификации Открытого чемпионата США - 6:3, 6:1.
 
Квалификация. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина, 26) - Тереза Мартинцова (Чехия) 6-3, 6-1
 
Матч начался не удачно для украинки. Мартинцова лидировала со счетом 3:0, но украинка сделала мощный камбэк, выиграв первый сет. И начала уверенно лидировать во втором. Как результат, 6:3, 6:1. 
 
В финальном раунде квалификации Калинина сыграет с победительницей всипечм Джейми Фурлис (Австралия, WTA 199) - Ольга Данилович (Сербия, WTA 109).
 
Ранее Марта Костюк не сумела преодолеть квалификацию, уступив Марии Боузковой.
 
Смотрите также: Украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге US Open.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    frack7
    online
      frack7, 23.08.2018 23:46
    +1
    Если такая победа непростая, то какая же тогда простая?)
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 23.08.2018 23:50
    -2
    Дурак, ты, Подумай о матче Костюк, "аналитик", бля!!! Ангелина, умница!!!
    Ссылка
    ssssyab
    online
      ssssyab, 23.08.2018 23:51
    0
    Молодець,надіюсь виграє фінал кваліфікації і шість українок в основі , буде сильно.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.08.2018 00:00
    0
    ssssyab, 23.08.2018 23:51
    Молодець,надіюсь виграє фінал кваліфікації і шість українок в основі , буде сильно.
    Якщо зможе перемогти Данилович, буде велика несподіванка. Сподіваюсь, хоч цю гру Ангеліни поставлять на корт із трансляцією.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.