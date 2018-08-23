Впервые c 2008 года украинцы не сыграют в основе US Open

В последний раз US Open без украинцев в мужских соревнованиях прошел еще в 2008 году.

Лучшие результаты на турнире для Александра Долгополова и Ильи Марченко – четвертый круг, а для Сергея Стаховского – третий.

Андрей Медведев в свое время доходил до четвертьфинала турнира в Нью-Йорке, играя в основной сетке с 1993 по 1999 годы.