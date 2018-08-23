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Впервые c 2008 года украинцы не сыграют в основе US Open

Илья Марченко и Сергей Стаховский не сумели преодолеть сито квалификации

  • 23.08.2018 09:18
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
В ночь со среды на четверг украинский теннисист Илья Марченко проиграл поединок первого раунда квалификации US Open 39-летнему хорвату Иво Карловичу. Таким образом, в мужской основной сетке американского «мэйджора» представителей Украины не будет.
 
В последний раз US Open без украинцев в мужских соревнованиях прошел еще в 2008 году. 
 
 
Лучшие результаты на турнире для Александра Долгополова и Ильи Марченко – четвертый круг, а для Сергея Стаховского – третий.
 
Андрей Медведев в свое время доходил до четвертьфинала турнира в Нью-Йорке, играя в основной сетке  с 1993 по 1999 годы. 
 
 
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Источник — Большой теннис Украины

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