Впервые c 2008 года украинцы не сыграют в основе US Open

В ночь со среды на четверг украинский теннисист Илья Марченко проиграл поединок первого раунда квалификации US Open 39-летнему хорвату Иво Карловичу. Таким образом, в мужской основной сетке американского «мэйджора» представителей Украины не будет.
В последний раз US Open без украинцев в мужских соревнованиях прошел еще в 2008 году.
Напомним, Сергей Стаховский также проиграл на старте квалификации, Александр Долгополов продолжает восстановление после операции на кисти и до конца сезона не сыграет.
Лучшие результаты на турнире для Александра Долгополова и Ильи Марченко – четвертый круг, а для Сергея Стаховского – третий.
Андрей Медведев в свое время доходил до четвертьфинала турнира в Нью-Йорке, играя в основной сетке с 1993 по 1999 годы.
Источник — Большой теннис Украины
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