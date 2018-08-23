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US Open. Марченко уступил Карловичу на старте квалификации

Украинский теннисист прекратил борьбу за путевку в основной турнир

  • 23.08.2018 02:44
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко

Украинец Илья Марченко (№334 WTA) провел поединок первого круга квалификации Открытого чемпионате США против 39-летнего ветерана Иво Карловича из Хорватии (№137 WTA).

Украинец потерпел поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 28 минут.

Илья Марченко (Украина) – Иво Карлович (Хорватия) – 3:6, 6:7

Напомним, ранее украинец Стаховский также уступил в квалификации US Open.

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Источник — Sport.ua

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