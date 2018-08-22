Стаховский уступил в квалификации US Open

В первом раунде квалификации US Open-2018 Сергей Стаховски встречался с американцем Тай Соном Квятковски, который занимает скромное 379-е место в рейтинге АТР.
Украинец потерпел неожиданное поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 37 минут.
Тай Сон Квятковски (США) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:4, 3:6, 6:1
Во втором раунде квалификации Квятковски сыграет с победителем встречи Митчелл Крюгер – Го Соеда.
Источник — Sport.ua
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