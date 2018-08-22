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Стаховский уступил в квалификации US Open

Украинец прекратил борьбу за путевку в основной турнир

  • 22.08.2018 21:30
  • 263 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

В первом раунде квалификации US Open-2018 Сергей Стаховски встречался с американцем Тай Соном Квятковски, который занимает скромное 379-е место в рейтинге АТР.

Украинец потерпел неожиданное поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 37 минут.

Тай Сон Квятковски (США) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:4, 3:6, 6:1

Во втором раунде квалификации Квятковски сыграет с победителем встречи Митчелл Крюгер – Го Соеда.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 22.08.2018 21:54
    -1
    Пора заканчивать Стаху с теннисом, не тянет даже уровень 4-й сотни рейтинга к сожалению. Серега, уйди достойно)))
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