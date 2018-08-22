Стаховский уступил в квалификации US Open

22:06 — Papa_Kharkov

Бойко красава, ещё трешку засадить дырявым и просто сказка.

22:06 — Maceo Plex

С почином))) а почему динаму дыркой называют?

22:06 — Андрій Ванчак

Мдя, начинаются обычные матчи татуированного недовратаря в ответственных матчах. А кто-то говорил...

22:06 — poruchik_rzhevskiy

Скотство...

22:05 — ak228

Как говорил один умалишенный динамовский болельщик Серже 1234, Аякс круче Шахтера, а значит у дин...

22:05 — nagoHak

да как так то?

22:05 — lhfrekf

сьогодні динамівці попрощаються з лігою чепіонів 3-0 буде

22:05 — russkii_nahimov

Так понимаю, судейке шубу не смогли подарить.Вот он флажок и не поднял.

22:05 — mazurcom

Ищите не только нападающего,а и воротника!Одни недоделки на воротах.(