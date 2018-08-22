Роджер ФЕДЕРЕР: «Главное, что у меня работала подача»

01:29 — serge1234

1) Я так и думал.2) Через квалификацию в ЛЧ Копанка шла аж 3 раза, только 1 раз чудом прошла. Все...

01:17 — Pavlo Reva

1)Нет, Фонсека - в этом году просрет сезон, так как он пользовался игроками Луческу. Своих он не ...

01:13 — dondublon

Ай,яй,яй,яй,яй яй порвали парус...

01:09 — metal_fan

Я к тому что не всё так плохо, думаю шансы есть. Но пропускать дома нельзя, а значит будет тренер...