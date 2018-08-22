Роджер ФЕДЕРЕР: «Главное, что у меня работала подача»

Вторая ракетка мира Роджер Федерер оценил уровень своей готовности к US Open-2018:
«Чего-то ещё не хватает, но всё же благодаря выигранным в Цинциннати матчам я смогу чувствовать себя более расслабленным. Самое главное для меня то, что работала подача. Я поймал ритм, хорошо варьировал и первую, и вторую подачу.
Игра на задней линии во многом зависит от работы ног. Я считаю самым сложным на Мастерсах то, что ты каждый день играешь против лучших и к пятому матчу устаёшь сильнее, чем обычно».
На US Open-2018 Федерер получил второй номер посева.https://sport.ua/news/400551-nadal-i-federer-vozglavyat-posev-us-open
Источник — Tages Anzeiger
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