Новак ДЖОКОВИЧ: «Это особенный момент в моей карьере»

Сегодня ночью Новак Джокович стал первым в истории теннисистом, выигравшим за карьере все Мастерсы. Серб прокомментировал свой успех:

«Определенно это один из особенных моментов в моей карьере. Достижения, попадание в историю вида спорта, который я так люблю, — это огромная честь для меня. Я всю жизнь буду этим гордиться. Я уже говорил на этой неделе, что завоевание титула мотивирует меня. Но в то же время я старался не думать о давлении, связанном с историческим рекордом, ведь у меня уже случались неудачи.

Перед финалом мне было нелегко психологически, так как я знал, что на этом корте все время проигрывал Роджеру. В то же время я высоко оценивал свои шансы, потому что по ходу турнира играл все лучше. В финале я продемонстрировал свой лучший теннис.

Я впервые выиграл титул в Цинциннати, к тому же победив Федерера. Поэтому ощущения новые. Мне так приятно выходить на корт с Роджером, величайшим теннисистом всех времен. Я действительно так думаю. Роджер и Рафа Надаль стали важной частью моей жизни, карьеры и эволюции в игровом плане. Они вынуждают меня показывать свою лучшую игру. Они заставляют меня прогрессировать и думать о том, что нужно делать, чтобы стать сильнейшим.

Если честно, было странно не встречаться с Роджером пару лет. Я думал, мы не играли около года, но потом вспомнил, что мы не встречались еще с Австралии. Это было уже давно, что довольно необычно, ведь мы провели так много матчей друг с другом.

Победа на Уимблдоне изменила мой подход к турнирам в Торонто и Цинциннати. Я стал чувствовать себя увереннее на корте. Мне просто нужно было провести побольше матчей. Я не очень хорошо выступил в Торонто, но чувствовал, что проведя несколько игр, смогу прибавить. Это помогает настраиваться нужным образом и верить в себя.

Я очень горжусь своими достижениями. Меня переполняют позитивные эмоции. Я пять раз играл в финале, но уступал. Однако я продолжал приезжать сюда и чувствовал возрастающее давление. Я рад, что наконец достиг своей цели. Сложно сравнить это ощущение с другими».

В рейтинге АТР Джокович поднялся на шестое место.