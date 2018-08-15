Цуренко впервые с 2015 года обыграла теннисистку из топ-10

На турнире в Цинциннати Леся Цуренко обыграла Гарбинье Муругусу в трех сетах.

Испанская теннисистка сейчас занимает 9-е место в рейтинге WTA, а для Цуренко эта победа стала первой с 2015 года, когда украинка одолела соперницу из топ-10.

На US Open-2015 Леся обыграла Люси Шафаржову.

Всего в карьере Цуренко одержала шестую победу над представительницами топ-10. Сама теннисистка сейчас 44-я в рейтинге WTA.