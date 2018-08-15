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Цуренко впервые с 2015 года обыграла теннисистку из топ-10

Украинка добилась впечатляющей победы

  • 15.08.2018 23:35
  • 265 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

На турнире в Цинциннати Леся Цуренко обыграла Гарбинье Муругусу в трех сетах.

Испанская теннисистка сейчас занимает 9-е место в рейтинге WTA, а для Цуренко эта победа стала первой с 2015 года, когда украинка одолела соперницу из топ-10.

На US Open-2015 Леся обыграла Люси Шафаржову.

Всего в карьере Цуренко одержала шестую победу над представительницами топ-10. Сама теннисистка сейчас 44-я в рейтинге WTA.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    kbv123
    online
    kbv123, 15.08.2018 23:40
    +1
    Круто!
    Так тримати!
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