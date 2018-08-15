Цуренко впервые с 2015 года обыграла теннисистку из топ-10

На турнире в Цинциннати Леся Цуренко обыграла Гарбинье Муругусу в трех сетах.
Испанская теннисистка сейчас занимает 9-е место в рейтинге WTA, а для Цуренко эта победа стала первой с 2015 года, когда украинка одолела соперницу из топ-10.
На US Open-2015 Леся обыграла Люси Шафаржову.
Всего в карьере Цуренко одержала шестую победу над представительницами топ-10. Сама теннисистка сейчас 44-я в рейтинге WTA.
Источник — Sport.ua
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