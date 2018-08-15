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Леся Цуренко – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире в Цинциннати

  • 15.08.2018 12:52
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Getty Images. Леся Цуренко и Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Леся Цуренко и Гарбинье Мугуруса
15 августа на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати украинская теннисистка Леся Цуренко (№45 WTA) проведет поединок второго круга против действующей чемпионки испанки Гарбинье Мугурусы (№9 WTA).
 
Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Начало матча – не ранее 20:00 по Киеву.
 
Букмекеры больше верят в победу испанки: 1,55 против 2,65 на украинку. До этого года теннисистки встречались два раза, счет был ничейным. В 2017-м году Мугуруса, будучи в статусе первой ракетки мира, переиграла украинку на турнире серии Premier 5 в Ухане. Победа украинки состоялась на турнире той же категории в Торонто двумя годами ранее. В 2018 Леся и Гарбинье пересеклись в 1/8 финала Ролан Гаррос, после двух проигранных геймов Цуренко снялась из-за травмы.
 
Напомним, в предыдущем раунде Цуренко легко обыграла американку Даниэль Коллинз. Мугуруса свой последний поединок провела еще на Уимблдоне, после чего из-за травмы не смогла принять участие на турнире в Монреале.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
Также отметим, что первым запуском на корте №8 Надежда Киченок в дуэте с Анастасией Родионовой из Австралии сыграет матч 1/8 финала парного разряда против чешской пары Главачкова / Стрыцова. Начало матча в 19:00 по Киеву.
 
 
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Источник — Sport.ua

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