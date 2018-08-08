Мугуруса снялась с турнира в Монреале

Гарбинье Мугуруса приняла решение сняться с крупного турнира в Монреале. Причина – повреждение правой руки. Неделю назад по этой же причине испанка не выступила в Сан-Хосе.

«К сожалению, я не успела восстановиться после травмы руки, которую получила на прошлой неделе. Мне нужно ещё немного времени для возвращения. Я буду скучать по Монреалю и игре здесь. С нетерпением жду своего возвращения на Rogers Cup».

Место Мугурусы в основной сетке займет Моника Пуиг, которая встретится с Анастасией Севастовой.

Напомним, в рейтинге WTA Мугурурса занимает 7-е место.