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Мугуруса снялась с турнира в Монреале

Испанку беспокоит правая рука

  • 08.08.2018 11:07
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Getty Images. Гарбинте Мугуруса
© Getty Images. Гарбинте Мугуруса

Гарбинье Мугуруса приняла решение сняться с крупного турнира в Монреале. Причина – повреждение правой руки. Неделю назад по этой же причине испанка не выступила в Сан-Хосе.

«К сожалению, я не успела восстановиться после травмы руки, которую получила на прошлой неделе. Мне нужно ещё немного времени для возвращения. Я буду скучать по Монреалю и игре здесь. С нетерпением жду своего возвращения на Rogers Cup».

Место Мугурусы в основной сетке займет Моника Пуиг, которая встретится с Анастасией Севастовой.

Напомним, в рейтинге WTA Мугурурса занимает 7-е место.

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