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Рейтинг WTA. Свитолина пока пятая, Бузарнеску уже в топ-20

30-летняя румынка выиграла первый турнир WTA в карьере и останавливаться на собирается

  • 06.08.2018 10:26
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Getty Images. Михаэла Бузарнеску
© Getty Images. Михаэла Бузарнеску
Женщины на прошлой неделе сыграли два хардовых турнира. Победу на Премьере в Сан-Хосе одержала хорошо знакомая украинским болельщикам румынка Михаэла Бузарнеску. В финале она в одну калитку разбила греческую теннисистку Марию Саккари.
 
Второй турнир категории WTA International проходил в Вашингтоне. В главном матче экс-вторая ракетка мира россиянка Екатерина Кузнецова выиграла свой 18 титул WTA в карьере, в упорной борьбе обыграв хорватку Донну Векич. Это первый титул Кузнецовой за 2 года.
 
Таким образом, Бузарнеску дебютировала в топ-20 (20 место), Саккари поднялась на 18 позиций (31), Кузнецова скакнула вверх на 41 место (87), а Векич получила +7 строчек (37).
 
В первой десятке пока без изменений: Халеп, Возняцки, Стивенс, Кербер, Свитолина, Гарсия, Мугуруса, Квитова, Плишкова и Гёргес.
 
 
В Чемпионской гонке Слоан Стивенс обошла Дарью Касаткину и теперь шестая, Элис Мертенс обогнала Гарбинье Мугурусу и Юлию Гёргес и вплотную приблизилась к месту в топ-8, которое дает право сыграть на Итоговом турнире в Сингапуре.
 
Чемпионская гонка WTA
 
 
Украинки в рейтинге WTA расположились на следующих позициях:
 
Элина Свитолина – 5 (=)
Леся Цуренко – 45 (-6)
Катерина Бондаренко – 86 (-7)
Катерина Козлова – 89 (+1)
Даяна Ястремская – 104 (=)
Марта Костюк – 131 (-2)
Ангелина Калинина – 139 (+4)
Катарина Завацкая – 204 (+3)
 
 
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Источник — Sport.ua

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