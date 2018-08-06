Рейтинг WTA. Свитолина пока пятая, Бузарнеску уже в топ-20

11:26 — Henriklarsson

так и наши комментаторы сто раз бы сказали украинский голкипер. а эти думаю и других игроков реал...

11:24 — Henriklarsson

так и наши комментаторы сто раз бы сказали украинский голкипер. а эти думаю и других игроков реал...

11:24 — Henriklarsson

так и наши комментаторы сто раз бы сказали украинский голкипер. а эти думаю и других игроков реал...