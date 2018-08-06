Последние комментарии

БОЙЧИШИН: «Я разочарован, Карпаты не имели права играть вничью» 10:02 — dudigo78 що тут порівнювати. Наварро привезли 18 нових гравців, переважна більшість яких не мала ігрової п...

Монреаль. Свитолина снова решила сыграть в паре 10:02 — kiop28 Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного челове...

ФОТО ДНЯ. Свитолина провела тренировку с Шараповой 10:02 — kiop28 Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного челове...

Президент украинского клуба уволил тренера через Facebook 09:49 — qwaszx2008 ничего особенного, просто очередной царек тешит свое эго. 09:42 — александр ковтун и вот такие люди занимают такие должности...

Бузарнеску выиграла дебютный турнир WTA 09:48 — vit-2 Один із тих не багатьох випадків, коли спортсмен почав показувати високі результати вже в зрілому... 09:46 — shkurganchik Сейчас бы копировать последний текст, не указывая при этом источник.