Бузарнеску выиграла дебютный турнир WTA

Вторая ракетка Румынии Михаэла Бузарнеску продолжает штурмовать вершины мирового рейтинга. 30-летняя румынка после успешного для себя травяного сезона выиграла хардовый турнир серии Премьер в Сан-Хосе.
В финале была легко обыграна греческая теннисистка Мария Саккари.
Сан-Хосе. Финал
Михаэла Бузарнеску (Румыния, 5) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 6:0
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Данный финал стал третьим для Бузарнеску в WTA Туре, но победить Михаэле удалось впервые.
Благодаря этой победе румынка дебютировала в первой двадцатке рейтинга, а Саккари, которая впервые играла в финале на уровне WTA, вплотную приблизилась к Топ-30, установив личный рекорд на 31-й позиции.
Отметим, что Бузарнеску может стать соперницей Элины Свитолиной во втором круге турнира в Монреале.
Источник — Sport.ua
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П.с. Добре що Бузарнеску добряче виснажилась і або дійсно зніметься з Монреаля, або буде втомлена.
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