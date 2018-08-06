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Бузарнеску выиграла дебютный турнир WTA

В финальном матче Премьера в Сан-Хосе румынка деклассировала Марию Саккари

  • 06.08.2018 09:30
  • 340 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Мария Саккари и Михаэла Бузарнеску
© Getty Images. Мария Саккари и Михаэла Бузарнеску
Вторая ракетка Румынии Михаэла Бузарнеску продолжает штурмовать вершины мирового рейтинга. 30-летняя румынка после успешного для себя травяного сезона выиграла хардовый турнир серии Премьер в Сан-Хосе.
 
В финале была легко обыграна греческая теннисистка Мария Саккари.
 
Сан-Хосе. Финал
Михаэла Бузарнеску (Румыния, 5) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 6:0
 
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Данный финал стал третьим для Бузарнеску в WTA Туре, но победить Михаэле удалось впервые.
 
Благодаря этой победе румынка дебютировала в первой двадцатке рейтинга, а Саккари, которая впервые играла в финале на уровне WTA, вплотную приблизилась к Топ-30, установив личный рекорд на 31-й позиции.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Grinders
      Grinders, 06.08.2018 09:46
    0
    Сейчас бы копировать последний текст, не указывая при этом источник.
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    vit-2
      vit-2, 06.08.2018 09:48
    0
    Один із тих не багатьох випадків, коли спортсмен почав показувати високі результати вже в зрілому віці, після ..надцяти років занять спортом.

    П.с. Добре що Бузарнеску добряче виснажилась і або дійсно зніметься з Монреаля, або буде втомлена.
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