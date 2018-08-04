Монреаль. Свитолина может снова встретиться с Бузарнеску

В основной сетке турнира WTA в Монреале (6-12 августа) примут участие две представителя Украины – Элина Свитолина и Леся Цуренко. Катерина Бондаренко старутет в квалификации.

Свитолина будет стартовать на турнире со второго раунда. Там украинка, занимающая 5-е место в рейтинге WTA, может встретиться с Михаэлой Бузарнеску, если румынка обыграет в первом раунде одну из победительниц квалификации.

Леся Цуренко в первом раунде также сыграет с одной из победительниц квалификации.

Что касается Катерины Бондаренко, то она в первом раунде квалификации получила в соперницы американку Ирину Фалькони.

С полной версией сетки турнира в Монреале можно ознакомиться здесь.