Кузнецова выиграла первый турнир за два года

Российская теннисистка Светлана Кузнецова стала победительницей турнира категории International в Вашингтоне (США). В финальном поединке Кузнецова в трёх сетах обыграла хорватку Донну Векич со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.
Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты. Кузнецова 8 раз подала навылет, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Векич 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Теннисистки в третий раз встречались друг с другом в официальных матчах. Кузнецова вышла вперёд в противостоянии – 2-1.
Для 33-летней Кузнецовой, занимающей 68-е место в рейтинге WТА, этот титул стал 18-м в карьере и первым с 2016 года.
Источник — Чемпионат
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