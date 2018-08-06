Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кузнецова выиграла первый турнир за два года

Российская теннисистка стала победительницей соревнований в Вашингтоне

  • 06.08.2018 09:45
  • 202 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Светлана Кузнецова
© Getty Images. Светлана Кузнецова
Российская теннисистка Светлана Кузнецова стала победительницей турнира категории International в Вашингтоне (США). В финальном поединке Кузнецова в трёх сетах обыграла хорватку Донну Векич со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.
 
Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты. Кузнецова 8 раз подала навылет, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Векич 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Теннисистки в третий раз встречались друг с другом в официальных матчах. Кузнецова вышла вперёд в противостоянии – 2-1.
 
Для 33-летней Кузнецовой, занимающей 68-е место в рейтинге WТА, этот титул стал 18-м в карьере и первым с 2016 года.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Чемпионат

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.