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Симона Халеп – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального поединка на турнире серии Премьер 5 в Монреале

  • 12.08.2018 20:23
  • 1171 просмотр
  • 7 комментариев
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Getty Images. Слоан Стивенс и Симона Халеп
© Getty Images. Слоан Стивенс и Симона Халеп
12 августа состоится финальный поединок на Открытом чемпионате Канады по теннису а Монреале. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп сразится с американской теннисисткой Слоан Стивенс (№3 WTA).
 
Время начала поединка – 20:30 по Киеву.
 
Халеп выиграла 5 последних очных матчей у Стивенс, в том числе и финал Ролан Гаррос. Общий счет 6:2 (3:2 на харде).
 
Котировки букмекеров: 1,55 на Халеп против 2,65 на Стивенс.
 
 
 
Теннисистки сохранят свои позиции в мировом рейтинге, как бы не завершился поединок. В случае победы Стивенс, американка обгонит Свитолину в Чемпионской гонке и станет пятой. Халеп уже гарантировала себе место на Итоговом турнире.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 12.08.2018 20:45
    0
    Цих циган по всьому світі, як мурах, румунка усюди грає як вдома.
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    Тоні Монтана
    online
      Тоні Монтана, 12.08.2018 20:53
    +1
    за халеп. від її перемоги нам ні холодно , ні жарко
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    vit-2
    online
      vit-2, 12.08.2018 21:36
    +2
    Класний матч, було 4-1 Халеп, а зараз вже 5-6 вона програє. На подачі румунка. Якщо Слоан програє перший сет, то далі без шансів для американки, бо складно віриться в її перемогу в 3-х сетах: Сімона повитриваліша буде.
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    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 12.08.2018 21:37
    0
    Супер заруба!
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    olya403
    online
      olya403, 12.08.2018 21:52
    0
    ну і тайбрейк))) Стівенс вела 5-1 і програла
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    vit-2
    online
      vit-2, 12.08.2018 21:53
    0
    olya403, 12.08.2018 21:52
    ну і тайбрейк))) Стівенс вела 5-1 і програла
    Ага, а ми нарікали що Еля Бузі тай із 5-2 програла...
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    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 12.08.2018 21:53
    0
    Халєп просто сила!!! Молодець, потужний і точний тенніс, приємно дивитись, давай Сімона!!!
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