Симона Халеп – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 августа состоится финальный поединок на Открытом чемпионате Канады по теннису а Монреале. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп сразится с американской теннисисткой Слоан Стивенс (№3 WTA).
Время начала поединка – 20:30 по Киеву.
Халеп выиграла 5 последних очных матчей у Стивенс, в том числе и финал Ролан Гаррос. Общий счет 6:2 (3:2 на харде).
Котировки букмекеров: 1,55 на Халеп против 2,65 на Стивенс.
Напомним, в полуфинале Стивенс обыграла украинку Элину Свитолину, Халеп – Эшли Барти из Австралии.
Теннисистки сохранят свои позиции в мировом рейтинге, как бы не завершился поединок. В случае победы Стивенс, американка обгонит Свитолину в Чемпионской гонке и станет пятой. Халеп уже гарантировала себе место на Итоговом турнире.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.