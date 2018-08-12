Симона Халеп – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 августа состоится финальный поединок на Открытом чемпионате Канады по теннису а Монреале. Первая ракетка мира румынка Симона Халеп сразится с американской теннисисткой Слоан Стивенс (№3 WTA).

Время начала поединка – 20:30 по Киеву.

Халеп выиграла 5 последних очных матчей у Стивенс, в том числе и финал Ролан Гаррос. Общий счет 6:2 (3:2 на харде).

Котировки букмекеров: 1,55 на Халеп против 2,65 на Стивенс.