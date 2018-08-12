Монреаль. Свитолина проиграла Стивенс в полуфинале

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) остановилась в полуфинале Открытого чемпионата Канады. На пути украинки в финал встала американка Слоан Стивенс (№3 WTA).
Монреаль. 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 3:6, 3:6
С понедельника Свитолина опустится на седьмое место в рейтинге WTA.
В финале Стивенс сыграет против первой ракетки мира румынки Симоны Халеп.
Источник — Sport.ua
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я не експірт в тенісі анітрохи, просто кажу те, що побачив
Чуда не произошло, успехов и побед!
"Уровень Элины позволяет планировать карьеру на несколько лет вперед, так что она, видимо, решила перестроить свое физическое состояние на перспективу. Одним из способов сделать это считается схема, по которой ты сначала избавляешься от жира (быстрее всего – с помощью диеты), чтобы на следующем этапе (обычно в течение года) заместить его мышцами. По этому плану сейчас Свитолина находится в середине процесса, когда весь вес уже согнан (отсюда худоба на грани с нездоровой), а мышц пока что нет." Так что похоже болельщикам придётся ждать. В этом сезоне сильно не скатится, а дальше... План у Элины взбираться на вершину постепенно, чтоб задержаться там надолго.
П.с. Але це був цінний досвід для Еліни, такий матч більше дає, ніж пару-трійку стартових ігор. Еліні за Монреаль спасибі і за безсонні ночі і за позитивні емоції. Успіхів Елі на харді!
А у Стивенс будет неплохой шанс отомстить Халеп за РГ. Американке придется, конечно, больше атаковать, чем сегодня, но преимущество в мощи будет солидным и против румынки. Зато если Халеп сможет взять хотя бы сет из первых двух, то в третьем за счет своей выносливости она соперницу дожмет.
Ну не скажіть, Станіславе. Мені здається, у Халеп завтра буде легкий променад. Вона ж бо потужності не втратила. Окрім того, переїхала Барті, даючи собі відпочинок. Еля же Стівенс, не зважаючи на два сети, знатно потягала. І я не думаю, що вона встигне прийти в найкращі кондиції. А от Халеп, як ми знаємо з АО, буде гризти аж до лікарні. Але це їй не знадобиться.
Сорян, останній комент лишився.
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