Монреаль. Свитолина проиграла Стивенс в полуфинале

03:11 — ancientgreek

Ну не скажіть, Станіславе. Мені здається, у Халеп завтра буде легкий променад. Вона ж бо потужнос...

03:10 — Ruslan Frinhosh

Я небуду говорить што она плохо играла но очень видно што сил у нее нехватает..та диета её сожрал...

03:05 — Станислав Матусевич

Увы, хоть сегодня много геймов игрались на больше-меньше, но реальных шансов выиграть у Элины не ...

03:05 — vit-2

Еліна чомусь знову, як і вчора, провалила старт - це ге може не насторожувати. Ну і з брейкпойнта...

03:03 — gudini1977

Всё таки диеты даю о себе знать."Уровень Элины позволяет планировать карьеру на несколько ле...

03:02 — ancientgreek

Хороший матч. Ні, справді хороший. До того ж, не було звичайного відчуття приреченості, коли Еля ...