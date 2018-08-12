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Монреаль. Свитолина проиграла Стивенс в полуфинале

Украинка не сумела справиться с мощной американкой

  • 12.08.2018 02:50
  • 327 просмотров
  • 11 комментариев
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) остановилась в  полуфинале Открытого чемпионата Канады. На пути украинки в финал встала американка Слоан Стивенс (№3 WTA).
 
Монреаль. 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 3:6, 3:6
 
С понедельника Свитолина опустится на седьмое место в рейтинге WTA.
 
В финале Стивенс сыграет против первой ракетки мира румынки Симоны Халеп.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    totake
    online
      totake, 12.08.2018 02:53
    0
    проти танка не попреш, старалася, але сил забракувало, Слоан підтягнула, Еліна здала, дякуєм і за то, фінал буде цікавим
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 12.08.2018 02:54
    +1
    американка дуже жостка. різниця в потужності дуже велика і вона явно не на користь Еліни. у нашої було небагато шансів.
    я не експірт в тенісі анітрохи, просто кажу те, що побачив
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    kh_2018
    online
      kh_2018, 12.08.2018 02:55
    0
    Разбавлю волну пессимизма, если забыть провальное начало игры - достойно смотрелась и есть над чем работать.
    Чуда не произошло, успехов и побед!
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    ptl9188
    online
      ptl9188, 12.08.2018 02:56
    0
    такі да,...чорнобрива була сильніша, на жаль
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    Largo Largo
    online
      Largo Largo, 12.08.2018 02:58
    0
    да уж .. все же нужно отдать должное Элине за старание и за то что проиграла как долбаная Кобыла
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    ancientgreek
    online
      ancientgreek, 12.08.2018 03:02
    0
    Хороший матч. Ні, справді хороший. До того ж, не було звичайного відчуття приреченості, коли Еля просто перекидає м'яч в центр корту, чекаючи на розтріл. Забато ударів в сітку. Перша подача > 150 - подарунок. Мало бувала біля сітки. В тенісі немає вагових категорій, але Стівенс - це супертяж, який вийшов проти легковика. Уж надто важко давався Еліні бекхенд. Беклз знову щебетав щось безглузде про позітів сінкінг (pun intended). В той час як тренер Стівенс говорив чітко і конкретно: помирай зараз, далі буде гірше, бо ж, дійсно, незважаючи на той програш в тринадцятихвилинному сеті, видно було, що Стівенс підсіла. Було б три сети, думаю Еля б добігала. А так... Цього разу не соромно. Билась, боролась, привіт Цинциннаті.
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    gudini1977
    online
    gudini1977, 12.08.2018 03:03
    +2
    Всё таки диеты даю о себе знать.
    "Уровень Элины позволяет планировать карьеру на несколько лет вперед, так что она, видимо, решила перестроить свое физическое состояние на перспективу. Одним из способов сделать это считается схема, по которой ты сначала избавляешься от жира (быстрее всего – с помощью диеты), чтобы на следующем этапе (обычно в течение года) заместить его мышцами. По этому плану сейчас Свитолина находится в середине процесса, когда весь вес уже согнан (отсюда худоба на грани с нездоровой), а мышц пока что нет." Так что похоже болельщикам придётся ждать. В этом сезоне сильно не скатится, а дальше... План у Элины взбираться на вершину постепенно, чтоб задержаться там надолго.
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    vit-2
    online
      vit-2, 12.08.2018 03:05
    0
    Еліна чомусь знову, як і вчора, провалила старт - це ге може не насторожувати. Ну і з брейкпойнтами Елі пора нарешті рішати на свою користь. Старалась Еліна, але, на жаль не змогла, ну і багатенько важливих м'ячів Еліна сьогодні програла. Важко заганяти американку, якщо удари не достатньо потужні: Еля їй гостро, а ця ще гостріше віддає. Хоч біля сітки сьогодні Еля достойно зіграла на фоні Слоан.

    П.с. Але це був цінний досвід для Еліни, такий матч більше дає, ніж пару-трійку стартових ігор. Еліні за Монреаль спасибі і за безсонні ночі і за позитивні емоції. Успіхів Елі на харді!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.08.2018 03:05
    +1
    Увы, хоть сегодня много геймов игрались на больше-меньше, но реальных шансов выиграть у Элины не было. Чуть не каждый раз об этом пишу, но с похудением пропала мощь в ударах. Поэтому даже при правильной тактике постоянного поддавливания американки переиграть ее не удавалось. Приходилось каждый удар выполнять на пределе сил, естественно, это приводило к большому количеству ошибок. Навылет получалось сыграть редко, разве что в случаях неожиданных переводов. Стивенс легко возвращала атакующие удары Свитолиной, вкладываясь процентов на 60. Понятно, что играя не на пределе, ошибок она делала немного. А когда включалась сама американка, Элина просто не успевала за ее темпом. И даже ряд двойных Стивенс не мог изменить происходящего на корте. Да, некоторые тактические моменты Свитолиной можно было улучшить. Чаще менять направление игры, заставляя Стивенс больше двигаться, ведь выносливость американки не на самом высоком уровне, к концу игры она явно подустала. В последнем гейме не играть под убойный форхенд. Но это детали, сомнительно, что они могли повлиять на итоговый результат.
    А у Стивенс будет неплохой шанс отомстить Халеп за РГ. Американке придется, конечно, больше атаковать, чем сегодня, но преимущество в мощи будет солидным и против румынки. Зато если Халеп сможет взять хотя бы сет из первых двух, то в третьем за счет своей выносливости она соперницу дожмет.
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    Ruslan Frinhosh
    online
    Ruslan Frinhosh, 12.08.2018 03:10
    -1
    Я небуду говорить што она плохо играла но очень видно што сил у нее нехватает..та диета её сожрала целиком...нету енергии для игр
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    ancientgreek
    online
      ancientgreek, 12.08.2018 03:11
    +1
    Stanislav Matusevych, 12.08.2018 03:05
    . Стивенс легко возвращала атакующие удары Свитолиной, вкладываясь процентов на 60.

    Ну не скажіть, Станіславе. Мені здається, у Халеп завтра буде легкий променад. Вона ж бо потужності не втратила. Окрім того, переїхала Барті, даючи собі відпочинок. Еля же Стівенс, не зважаючи на два сети, знатно потягала. І я не думаю, що вона встигне прийти в найкращі кондиції. А от Халеп, як ми знаємо з АО, буде гризти аж до лікарні. Але це їй не знадобиться.
    Сорян, останній комент лишився.
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