Монреаль. Халеп обыграла Барти и вышла в финал

22:32 — Иван Верещагин

Очень много проблем у шахтера... во втором тайме заиграли.. всех болел Шахтера с победой!... *DRI...

22:22 — Роман Гуменяк

Що ви бидлота по всій Україні порозповзались чому несидите у себе в динири вам же так расєї хотіл...