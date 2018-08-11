Монреаль. Халеп обыграла Барти и вышла в финал

Первая ракетка мира Симона Халеп прошла в финал турнира WTA в Монреале.
В полуфинальной встрече она обыграла австралийку Эшли Барти в двух партиях.
Полуфинал
Симона Халеп (Румыния) – Эшли Бартри (Австралия) – 6:4, 6:1)
.@Simona_Halep books ticket into @CoupeRogers final!— WTA (@WTA) 11 августа 2018 г.
Defeats Barty, 6-4, 6-1! pic.twitter.com/TRQ93pn0B6
В финале румынка встретится с победителем пары Стивенс – Свитолина. В четвертьфинале Элина в двух сетах одолела бельгийку Элизе Мертенс, Слоан легко справилась с Анастасией Севастовой из Латвии.
Источник — Sport.ua
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Симона, девушка моей мечты, (о, yes)
Симона, королева красоты.
Она прекрасна, как морской рассвет,
На теннисном корте лучше девушки нет, нет, нет.
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