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Монреаль. Халеп обыграла Барти и вышла в финал

В финале турнира румынка встретится с победителем пары Стивенс – Свитолина

  • 11.08.2018 22:13
  • 194 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Первая ракетка мира Симона Халеп прошла в финал турнира WTA в Монреале.
 
В полуфинальной встрече она обыграла австралийку Эшли Барти в двух партиях.
 
Полуфинал
Симона Халеп (Румыния) – Эшли Бартри (Австралия) – 6:4, 6:1)
 
 
В финале румынка встретится с победителем пары Стивенс – Свитолина. В четвертьфинале Элина в двух сетах одолела бельгийку Элизе Мертенс, Слоан легко справилась с Анастасией Севастовой из Латвии.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    elina_svitolina
    online
      elina_svitolina, 11.08.2018 22:29
    0
    Опять я буду с Симоной играть в Финале
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    Симона, девушка моей мечты, (о, yes)
    Симона, королева красоты.
    Она прекрасна, как морской рассвет,
    На теннисном корте лучше девушки нет, нет, нет.
    Ссылка
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