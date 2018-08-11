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Элина Свитолина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального поединка на турнире в Монреале

  • 11.08.2018 11:53
  • 1220 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
В ночь с субботы на воскресенье на Открытом чемпионате Канады по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет полуфинальный поединок против американской теннисистки Слоан Стивенс (№3 WTA).
 
Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 01:00 по Киеву.
 
Букмекеры не видят фаворита в поединке – 1,97 на обеих. Ранее теннисистки встречались дважды, счет ничейный. Оба поединка состоялись в 2014 году.
 
Напомним, в 2017 году Стивенс дошла на данном турнире (проводился в Торонто) до полуфинала, Свитолина – победила.
 
В случае выхода в финал украинка сохранит за собой пятую позицию в мировом рейтинге, если проиграет – станет седьмой. Американка при любых раскладах останется третьей.
 
 
Во втором полуфинале силами померяются румынка Симона Халеп и австралийка Эшли Барти.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    misha-ivanovi4
      misha-ivanovi4, 11.08.2018 12:08
    +2
    Элина удачи!
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    niko_and0108
    online
      niko_and0108, 11.08.2018 13:00
    0
    Якщо Еліна покаже хоча б відсотків 80 від гри з Мертенс -- у Стівенс шансів 0. Вона прямолінійна й передбачувана))
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