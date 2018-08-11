Элина Свитолина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с субботы на воскресенье на Открытом чемпионате Канады по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет полуфинальный поединок против американской теннисистки Слоан Стивенс (№3 WTA).

Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 01:00 по Киеву.

Букмекеры не видят фаворита в поединке – 1,97 на обеих. Ранее теннисистки встречались дважды, счет ничейный. Оба поединка состоялись в 2014 году.

Напомним, в 2017 году Стивенс дошла на данном турнире (проводился в Торонто) до полуфинала, Свитолина – победила.

Во втором полуфинале силами померяются румынка Симона Халеп и австралийка Эшли Барти.