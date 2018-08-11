Элина Свитолина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с субботы на воскресенье на Открытом чемпионате Канады по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет полуфинальный поединок против американской теннисистки Слоан Стивенс (№3 WTA).
Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 01:00 по Киеву.
Букмекеры не видят фаворита в поединке – 1,97 на обеих. Ранее теннисистки встречались дважды, счет ничейный. Оба поединка состоялись в 2014 году.
Напомним, в 2017 году Стивенс дошла на данном турнире (проводился в Торонто) до полуфинала, Свитолина – победила.
В случае выхода в финал украинка сохранит за собой пятую позицию в мировом рейтинге, если проиграет – станет седьмой. Американка при любых раскладах останется третьей.
В четвертьфинале Элина в двух сетах одолела бельгийку Элизе Мертенс, Слоан легко справилась с Анастасией Севастовой из Латвии.
Во втором полуфинале силами померяются румынка Симона Халеп и австралийка Эшли Барти.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.