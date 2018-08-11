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Монреаль. Свитолина сыграет в полуфинале

В четвертьфинале украинка переиграла бельгийку Элизе Мертенс

  • 11.08.2018 05:04
  • 408 просмотров
  • 2 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Канады. В матче 1/4 финала украинка обыграла бельгийку Элизе Мертенс (№15 WTA).
 
Монреаль. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 7:5, 6:3
 
В первом сете бельгийка повела 4:0, показывая безошибочную игру в розыгрышах, но Свитолина грамотно перестроилась и быстро сравняла счет. Мертенс первой взяла пятое очко и вышла подавать на сет. К счастью, минутная слабость Элины в 9 гейме не повторилась и она выиграла 3 гейма подряд.
 
 
Во втором сете теннисистки не проигрывали свои подачи до счета 4:3 в пользу Свитолиной. Единственного брейка в 8 гейме украинке хватило, чтобы выйти подавать на матч. Тройной матчбол был реализован с последней попытки.
 
Сегодня мы увидели суператакующую Свитолину, которая так нравится болельщикам. Из-за этого было и много ошибок, но в целом украинка выглядела гораздо сильнее и чувствовалось, что она может добавить в любой момент. Вопросы были только к концентрации в отдельно взятых эпизодах. Процент первой подачи Мертенс также сыграл на руку.
 
 
 
В полуфинале украинка встретится с американкой Слоан Стивенс.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 11.08.2018 05:10
    +2
    гарно втащила) у Еліни дуже потужна подача, з усього маху валить.
    та взагалі відбити м'яч, що валить зі швидкістю 120-130 км/год то треба ще постаратися.
    в останньому геймі Еліна валила свою подачу так, що Мертенс ледве відбивала
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    gudini1977
    online
    gudini1977, 11.08.2018 05:17
    0
    Был конечно и сумбур в первом сэте, но Элина проявила характер. Яркая победа над непростой соперницей.
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