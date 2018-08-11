Монреаль. Свитолина сыграет в полуфинале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Канады. В матче 1/4 финала украинка обыграла бельгийку Элизе Мертенс (№15 WTA).

Монреаль. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 7:5, 6:3

В первом сете бельгийка повела 4:0, показывая безошибочную игру в розыгрышах, но Свитолина грамотно перестроилась и быстро сравняла счет. Мертенс первой взяла пятое очко и вышла подавать на сет. К счастью, минутная слабость Элины в 9 гейме не повторилась и она выиграла 3 гейма подряд.

Во втором сете теннисистки не проигрывали свои подачи до счета 4:3 в пользу Свитолиной. Единственного брейка в 8 гейме украинке хватило, чтобы выйти подавать на матч. Тройной матчбол был реализован с последней попытки.

Сегодня мы увидели суператакующую Свитолину, которая так нравится болельщикам. Из-за этого было и много ошибок, но в целом украинка выглядела гораздо сильнее и чувствовалось, что она может добавить в любой момент. Вопросы были только к концентрации в отдельно взятых эпизодах. Процент первой подачи Мертенс также сыграл на руку.

В полуфинале украинка встретится с американкой Слоан Стивенс.