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Монреаль. Стивенс и Барти вышли в полуфинал

Известны первые две полуфиналистки турнира в Монреале

  • 10.08.2018 22:16
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Getty Images. Слоан Стивенс
© Getty Images. Слоан Стивенс

На престижном турнире WTA в Монреале состоялись первые два четвертьфинала. Эшли Барти в двух сетах легко разобралась с голландкой Кики Бертенс – 6:3, 6:1.

В матче Анстасия Севастова – Слоан Стивенс упорной борьбы также не получилось. Стивенс, как и Барти, победила в двух сетах, отдав сопернице лишь 4 гейма – 6:2, 6:2.

В полуфинале Барти сыграет с победительницей встречи Симона Халеп – Каролин Гарсия. А Элина Свитолина в случае победы над Элизой Мертенс выйдет именно на Стивенс.

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Источник — Sport.ua

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