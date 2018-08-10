Монреаль. Квитова уступила Бертенс, Халеп не заметила Винус Уильямс

В третьем раунде Открытого чемпионата Канады по теннису Петра Квитова уступила Кики Бертенс, Каролин Гарсия переиграла Марию Шарапову, а Элина Свитолина второй раз в сезоне одолела Йоханну Конту.
Отдельно отметим Арину Соболенко из Беларуси, которая ушла с трех матчболов в матче второго круга с Каролин Возняцки и через несколько часов в следующем раунде проиграла бельгийке Элизе Мертенс.
Результаты третьего раунда
Слоан Стивенс (США) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:2, 7:5
Анастасия Севастова (Латвия) – Юлия Гергес (Германия) – 6:3, 7:6(2)
Кики Бертенс (Голландия) – Петра Квитова (Чехия) – 6:3, 6:2
Эшли Барти (Австралия) – Ализе Корне (Франция) – 7:6(3), 6:4
Каролин Гарсия (Франция) – Мария Шарапова (Россия) – 6:3, 6:2
Симона Халеп (Румыния) – Винус Уильямс (США) – 6:2, 6:2
Элиза Мертенс (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 2:6, 7:6(1), 6:0
Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4
Пары четвертьфинала
Верхняя сетка
Халеп – Гарсия
Барти – Бертенс
Нижняя сетка
Севастова – Стивенс
Свитолина – Мертенс
Источник — Sport.ua
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