Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Монреаль. Квитова уступила Бертенс, Халеп не заметила Винус Уильямс

Определились четвертьфиналистки Открытого чемпионата Канады по теннису

  • 10.08.2018 09:59
  • 324 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В третьем раунде Открытого чемпионата Канады по теннису Петра Квитова уступила Кики Бертенс, Каролин Гарсия переиграла Марию Шарапову, а Элина Свитолина второй раз в сезоне одолела Йоханну Конту
 
Отдельно отметим Арину Соболенко из Беларуси, которая ушла с трех матчболов в матче второго круга с Каролин Возняцки и через несколько часов в следующем раунде проиграла бельгийке Элизе Мертенс.
 
Результаты третьего раунда
 
Слоан Стивенс (США) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:2, 7:5
Анастасия Севастова (Латвия) – Юлия Гергес (Германия) – 6:3, 7:6(2)
Кики Бертенс (Голландия) – Петра Квитова (Чехия) – 6:3, 6:2
Эшли Барти (Австралия) – Ализе Корне (Франция) – 7:6(3), 6:4
Каролин Гарсия (Франция) – Мария Шарапова (Россия) – 6:3, 6:2
Симона Халеп (Румыния) – Винус Уильямс (США) – 6:2, 6:2
Элиза Мертенс (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 2:6, 7:6(1), 6:0
Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4
 
Пары четвертьфинала
 
Верхняя сетка
Халеп – Гарсия
Барти – Бертенс
 
Нижняя сетка
Севастова – Стивенс
Свитолина – Мертенс
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.