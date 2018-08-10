Монреаль. Свитолина обыграла Конту и вышла в четвертьфинал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Канады. В матче третьего круга украинка обыграла британку Йоханну Конту (№43 WTA).
Монреаль. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4
Поединок проходил на довольно странном корте, который больше подходит для турниров рангом пониже. Маловместительные трибуны на матче действующей обладательницы турниры (пусть и в Торонто), а также отсутствие системы «Hawk-Eye», о котором Конта пожалела минимум 3 раза за матч. Добавьте к этому ощутимый ветер, и мы получили теннис не того уровня, который ожидали.
Порадовало то, что намного хуже своих возможностей сыграла как раз британка. Невероятное количество невынужденных ошибок и невысокий процент первой подачи в первом сете позволили Свитолиной довольно легко выиграть стартовую партию. Для этого понадобилась грамотная контригра, рассчитанная именно под эту соперницу, и всего один реализованный брейкпоинт в четвертом гейме.
Во втором сете сценарий должен был повториться. Элина повела 2:1 с брейком и вдруг посыпалась: перестала отрабатывать на задней линий (до этого с данным компонентом все было на высшем уровне), начала что-то выдумывать, переключилась с защиты на атаку, что повлекло за собой невынужденный ошибки. Также на несколько геймов у нас полностью пропала первая подача. Конта быстро смекнула, что это ее шанс и совершила рывок в 3 гейма подряд. Только после этого Свитолина вернулась к привычной игре, взяв подачу британки под ноль. Ключевым стал девятый гейм. Элина не реализовала несколько скрытых матчболов, У Конты также были два геймбола. При очередном счете «ровно» Йоханна подала что-то очень похожее на эйс, но судью крикнули аут. Учитывая, что в этом матче британка еще несколько раз хотела взять «челлендж», ее это немного подкосило и гейм был все же проигран. Завершить такой матч для Элины было делом не сложным, что первая ракетка Украины и сделала.
Учитывая вылет Касаткиной и Гёргес, ниже девятого места Свитолина после турнира уже не опустится. Победа в четвертьфинале сделает ее седьмой (ниже окажутся Мугуруса и Плишкова), дальше загадывать пока не будем, но Квитова также вылетела (дружно скажем спасибо Кики Бертенс за обеих чешок).
В четвертьфинале украинку ждет противостояние с победительницей матча Мэртенс – Соболенко.
Источник — Sport.ua
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Поскольку только что Возняцки в тяжелом матче проиграла Сабаленке, то соперница Элины определится в игре между беларуской и Мертенс. Причем похоже, что победительнице пары Сабаленка - Мертенс завтра придется провести сразу две игры.
Сабаленко через півгодини-годину грати знову (після 2,5 годин із Вознякі), тому особливих шансів обіграти бельгійку в немає. Ну а Мертенс ми всі добре пам'ятаємо по АО-2018, де вона впевнено обіграла Еліну в 1/4.
Не знаю як грає Сабаленко і наскільки вона стабільна, але проти Возні в неї 15 ейсів, 65 віннерсів і +10 до невимушених помилок. Може, з нею Еліні буде й складніше, ніж із Мертенс.
Діюча переможниця Світоліна грає на 9-му безіменному "колгоспному" (R) полі на дикому вітрі...
Дехто вже в чвертьфіналі відпочиває, а дехто не лише 1/8, а й навіть 1/16 не зіграв!!!
Медичний персонал десь спить в сусідньому місті...
Чи то правда Канада, что може Капо-Верде якесь?
Поскольку только что Возняцки в тяжелом матче проиграла Сабаленке, то соперница Элины определится в игре между беларуской и Мертенс. Причем похоже, что победительнице пары Сабаленка - Мертенс завтра придется провести сразу две игры.
Сабаленка - Мертенс ще сьогодні мають зіграти.
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