Монреаль. Свитолина обыграла Конту и вышла в четвертьфинал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Канады. В матче третьего круга украинка обыграла британку Йоханну Конту (№43 WTA).

Монреаль. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4

Поединок проходил на довольно странном корте, который больше подходит для турниров рангом пониже. Маловместительные трибуны на матче действующей обладательницы турниры (пусть и в Торонто), а также отсутствие системы «Hawk-Eye», о котором Конта пожалела минимум 3 раза за матч. Добавьте к этому ощутимый ветер, и мы получили теннис не того уровня, который ожидали.

Порадовало то, что намного хуже своих возможностей сыграла как раз британка. Невероятное количество невынужденных ошибок и невысокий процент первой подачи в первом сете позволили Свитолиной довольно легко выиграть стартовую партию. Для этого понадобилась грамотная контригра, рассчитанная именно под эту соперницу, и всего один реализованный брейкпоинт в четвертом гейме.

Во втором сете сценарий должен был повториться. Элина повела 2:1 с брейком и вдруг посыпалась: перестала отрабатывать на задней линий (до этого с данным компонентом все было на высшем уровне), начала что-то выдумывать, переключилась с защиты на атаку, что повлекло за собой невынужденный ошибки. Также на несколько геймов у нас полностью пропала первая подача. Конта быстро смекнула, что это ее шанс и совершила рывок в 3 гейма подряд. Только после этого Свитолина вернулась к привычной игре, взяв подачу британки под ноль. Ключевым стал девятый гейм. Элина не реализовала несколько скрытых матчболов, У Конты также были два геймбола. При очередном счете «ровно» Йоханна подала что-то очень похожее на эйс, но судью крикнули аут. Учитывая, что в этом матче британка еще несколько раз хотела взять «челлендж», ее это немного подкосило и гейм был все же проигран. Завершить такой матч для Элины было делом не сложным, что первая ракетка Украины и сделала.

Учитывая вылет Касаткиной и Гёргес, ниже девятого места Свитолина после турнира уже не опустится. Победа в четвертьфинале сделает ее седьмой (ниже окажутся Мугуруса и Плишкова), дальше загадывать пока не будем, но Квитова также вылетела (дружно скажем спасибо Кики Бертенс за обеих чешок).

В четвертьфинале украинку ждет противостояние с победительницей матча Мэртенс – Соболенко.