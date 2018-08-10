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Монреаль. Свитолина обыграла Конту и вышла в четвертьфинал

Украинка одержала победу в двух сетах

  • 10.08.2018 01:10
  • 754 просмотра
  • 13 комментариев
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Канады. В матче третьего круга украинка обыграла британку Йоханну Конту (№43 WTA).
 
Монреаль. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4
 
Поединок проходил на довольно странном корте, который больше подходит для турниров рангом пониже. Маловместительные трибуны на матче действующей обладательницы турниры (пусть и в Торонто), а также отсутствие системы «Hawk-Eye», о котором Конта пожалела минимум 3 раза за матч. Добавьте к этому ощутимый ветер, и мы получили теннис не того уровня, который ожидали. 
 
Порадовало то, что намного хуже своих возможностей сыграла как раз британка. Невероятное количество невынужденных ошибок и невысокий процент первой подачи в первом сете позволили Свитолиной довольно легко выиграть стартовую партию. Для этого понадобилась грамотная контригра, рассчитанная именно под эту соперницу, и всего один реализованный брейкпоинт в четвертом гейме.
 
Во втором сете сценарий должен был повториться. Элина повела 2:1 с брейком и вдруг посыпалась: перестала отрабатывать на задней линий (до этого с данным компонентом все было на высшем уровне), начала что-то выдумывать, переключилась с защиты на атаку, что повлекло за собой невынужденный ошибки. Также на несколько геймов у нас полностью пропала первая подача. Конта быстро смекнула, что это ее шанс и совершила рывок в 3 гейма подряд. Только после этого Свитолина вернулась к привычной игре, взяв подачу британки под ноль. Ключевым стал девятый гейм. Элина не реализовала несколько скрытых матчболов, У Конты также были два геймбола. При очередном счете «ровно» Йоханна подала что-то очень похожее на эйс, но судью крикнули аут. Учитывая, что в этом матче британка еще несколько раз хотела взять «челлендж», ее это немного подкосило и гейм был все же проигран. Завершить такой матч для Элины было делом не сложным, что первая ракетка Украины и сделала.
 
Учитывая вылет Касаткиной и Гёргес, ниже девятого места Свитолина после турнира уже не опустится. Победа в четвертьфинале сделает ее седьмой (ниже окажутся Мугуруса и Плишкова), дальше загадывать пока не будем, но Квитова также вылетела (дружно скажем спасибо Кики Бертенс за обеих чешок).
 
В четвертьфинале украинку ждет противостояние с победительницей матча Мэртенс – Соболенко.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 10.08.2018 01:12
    +1
    якось легко і без надсузиль) Еліна і так вміє? а то вже звикли що раніше доводить ситуацію до критичної, а вже потім починає грати
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 10.08.2018 01:14
    0
    Повилітали половина вищих за рейтингом, тепер вперед до захисту титулу!
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    Disiny2
    online
      Disiny2, 10.08.2018 01:17
    -5
    Конта #43??? Шо вы курите?
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    ZAKARPATFAN
    online
    ZAKARPATFAN, 10.08.2018 01:22
    -3
    Далі чекає Мертенс або Возняцкі. Буде важко. Але добре, що не Суарес Наварро
    Ссылка
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 10.08.2018 01:24
    0
    Disiny2, 10.08.2018 01:17
    Конта #43??? Шо вы курите?
    так і є по офіційному ретингу. 43.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 10.08.2018 01:26
    +2
    ZAKARPATFAN, 10.08.2018 01:22
    Далі чекає Мертенс або Возняцкі. Буде важко. Але добре, що не Суарес Наварро
    Возняцкі вже чекає!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.08.2018 01:29
    +1
    По такому канадскому ветру только в теннис играть. Хорошо, хоть не в бадминтон. Если первый сет еще был соревнованием теннисисток друг с другом, где Элина грамотно играла очень низко над сеткой, сбивая атакующую игру Конты, то во второй партии девчата боролись уже главным образом с ветром. Известно, что Свитолина не любит играть в ветреную погоду, но в целом она выглядела поуверенней британки. Отсюда и заслуженная победа. Кстати, обалденный розыгрыш с единственным за игру фирменным ударом слева по линии получился на четвертом БП при 4:4.
    Поскольку только что Возняцки в тяжелом матче проиграла Сабаленке, то соперница Элины определится в игре между беларуской и Мертенс. Причем похоже, что победительнице пары Сабаленка - Мертенс завтра придется провести сразу две игры.
    Ссылка
    voone1983
    online
    voone1983, 10.08.2018 01:30
    +1
    Sviatoslav Kudelych, 10.08.2018 01:26
    ZAKARPATFAN, 10.08.2018 01:22 Далі чекає Мертенс або Возняцкі. Буде важко. Але добре, що не Суарес Наварро Возняцкі вже чекає!
    Та да. Чекає.......... на таксі в аеропорт
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 10.08.2018 01:31
    +2
    ZAKARPATFAN, 10.08.2018 01:22
    Далі чекає Мертенс або Возняцкі. Буде важко. Але добре, що не Суарес Наварро
    Вознякі вже курить і на дорозі в Цинциннаті
    Сабаленко через півгодини-годину грати знову (після 2,5 годин із Вознякі), тому особливих шансів обіграти бельгійку в немає. Ну а Мертенс ми всі добре пам'ятаємо по АО-2018, де вона впевнено обіграла Еліну в 1/4.
    Не знаю як грає Сабаленко і наскільки вона стабільна, але проти Возні в неї 15 ейсів, 65 віннерсів і +10 до невимушених помилок. Може, з нею Еліні буде й складніше, ніж із Мертенс.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.08.2018 01:33
    0
    Вообще веселым вышел игровой день. Вылетели Возняцки, Квитова, Гергес. У мужчин в Торонто Джокер проиграл Циципасу. Причем только что Ноле со злости в паре с Андерсоном совершенно сенсационно обыграли топовую пару Эрбер/Маю.
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 10.08.2018 01:35
    0
    Бідна Сабаленка... Щойно зіграла марафон з Возняцки, відразу бігом на інший корт на матч з Мертенс... (різниця між матчами менше 10 хвилин)...
    Діюча переможниця Світоліна грає на 9-му безіменному "колгоспному" (R) полі на дикому вітрі...
    Дехто вже в чвертьфіналі відпочиває, а дехто не лише 1/8, а й навіть 1/16 не зіграв!!!
    Медичний персонал десь спить в сусідньому місті...
    Чи то правда Канада, что може Капо-Верде якесь?
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    voone1983
    online
    voone1983, 10.08.2018 01:35
    +2
    Stanislav Matusevych, 10.08.2018 01:29
    По такому канадскому ветру только в теннис играть. Хорошо, хоть не в бадминтон. Если первый сет еще был соревнованием теннисисток друг с другом, где Элина грамотно играла очень низко над сеткой, сбивая атакующую игру Конты, то во второй партии девчата боролись уже главным образом с ветром. Известно, что Свитолина не любит играть в ветреную погоду, но в целом она выглядела поуверенней британки. Отсюда и заслуженная победа. Кстати, обалденный розыгрыш с единственным за игру фирменным ударом слева по линии получился на четвертом БП при 4:4.
    Поскольку только что Возняцки в тяжелом матче проиграла Сабаленке, то соперница Элины определится в игре между беларуской и Мертенс. Причем похоже, что победительнице пары Сабаленка - Мертенс завтра придется провести сразу две игры.

    Сабаленка - Мертенс ще сьогодні мають зіграти.
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 10.08.2018 01:39
    0
    potapenkovd, 10.08.2018 01:35
    Бідна Сабаленка... Щойно зіграла марафон з Возняцки, відразу бігом на інший корт на матч з Мертенс... (різниця між матчами менше 10 хвилин)...
    сорі, Андроїд-додаток Tennis Temple виправив початок матчу.
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