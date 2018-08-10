Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с пятницы на субботу на Открытом чемпионате Канады по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет четвертьфинальный поединок против лучшей бельгийской теннисистки Элизе Мертенс (№15 WTA).

Встреча состоится четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.

Букмекеры ставят на украинку: 1,5 против 2,8 на бельгийку. В 2018 году теннисистки встречались на Australian Open, победила Мертенс . Счет в личных встречах 1:1.

Мертенс в текущем сезоне выиграла три турнира серии WTA International в Хобарте (хард), Рабате и Лугано (грунт).