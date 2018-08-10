Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с пятницы на субботу на Открытом чемпионате Канады по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет четвертьфинальный поединок против лучшей бельгийской теннисистки Элизе Мертенс (№15 WTA).
Встреча состоится четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.
Букмекеры ставят на украинку: 1,5 против 2,8 на бельгийку. В 2018 году теннисистки встречались на Australian Open, победила Мертенс. Счет в личных встречах 1:1.
Мертенс в текущем сезоне выиграла три турнира серии WTA International в Хобарте (хард), Рабате и Лугано (грунт).
В третьем круге Монреаля Свитолина обыграла Йоханну Конту из Великобритании, Мертенс – Викторию Азаренко из Беларуси.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Элине удачи! Думаю, игра будет очень сложная.
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