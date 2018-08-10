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Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального поединка на турнире в Монреале

  • 10.08.2018 12:11
  • 1300 просмотров
  • 2 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В ночь с пятницы на субботу на Открытом чемпионате Канады по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет четвертьфинальный поединок против лучшей бельгийской теннисистки Элизе Мертенс (№15 WTA).
 
Встреча состоится четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.
 
Букмекеры ставят на украинку: 1,5 против 2,8 на бельгийку. В 2018 году теннисистки встречались на Australian Open, победила Мертенс. Счет в личных встречах 1:1.
 
Мертенс в текущем сезоне выиграла три турнира серии WTA International в Хобарте (хард), Рабате и Лугано (грунт).
 
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 10.08.2018 12:57
    0
    Вперед,Еліна! Не збавляй швидкість,віримо в твій настрій та потенціал!
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    endymion2018
    online
      endymion2018, 10.08.2018 13:50
    0
    Мертенс обыграла в третьем круге Соболенко, а не Азаренко.
    Элине удачи! Думаю, игра будет очень сложная.
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